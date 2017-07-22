Несмотря на то, что в сети периодически появляется информация о будущей игривой консоли Sony PlayStation 5, сама компания ещё официально не объявила информацию, касательно её доступности и цен. Но это не мешает различным источникам выдвигать свои предположения.
Так, японский сайт Gamers Gate отметил, что базовая версия PS5 с 1 Тбайт памяти SSD будет стоить $637 (40 000 руб), тогда как премиальная версия консоли с 4 Тбайт SSD обойдётся в $1 002 (63 000 руб). Это же источник предположил, что анонс консолей состоится 4 декабря 2020 года. Тем не менее, предлагаемые цены, по-видимому, весьма далеки от того, что считается более вероятным. В частности, стартовая стоимость PS5 составит $500 (31 000 руб).Очевидно, что PS5 с премиальными характеристиками будет иметь более высокую стоимость, но предположения в свыше $1000 кажутся довольно преувеличенными.
К счастью, Sony наконец решила внести некоторую ясность. Источник Famitsu связался с производителем PS5, чтобы получит комментарий, касательно этих слухов, и сказал, что информация, поступившая от Gamers Gate, не является официальной. Тем временем, похоже, подтвердилась информация о том, что Sony, помимо базовой модели, готовит и версию Pro.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".