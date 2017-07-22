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PlayStation 5 и Xbox обещают мгновенную загрузку игр

23 декабря 2019, 11:17


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Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox будут конкурировать во многих аспектах, включая и время загрузки. Sony первой подняла этот вопрос и поэтому стремится сделать консоль PlayStation 5 самой быстрой среди конкурентов. Это, в частности, благодаря SSD. В свою очередь, Microsoft заявила, что работает над аналогичным проектом.

PlayStation 5 и Xbox обещают мгновенную загрузку игр


Ещё в мае Sony представила одну из самых удивительных разработок для своей консоли. Так, PlayStation 5 способна загружать игры всего за 0,83 секунды. Рекордное время, которое вернет приятные воспоминания тем, кто помнит игры на картриджах. Microsoft не намерена отставать от конкурента, а поэтому стремится сделать свою Xbox одной из самых быстрых с точки зрения загрузки.

В недавнем интервью GameSpot Джейсон Рональд (Jason Ronald), директор по управлению программами в Xbox Partner, сказал, что быстрая загрузка будет особо значима при переходе в игре с одного уровня на другой, при смене локации, а также в играх на большой карте.

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Это стало очевидным с появлением таких облачных игровых сервисов, как Google Stadia. Microsoft и Sony вынуждены были оперативно отреагировать, чтобы не остаться в проигрыше. Если существует вероятность того, что обе консоли обеспечат время загрузки, уменьшенное до минимума, возможно, то же самое коснётся загрузки и установки обновлений, потому что время, необходимое для обновления, может оказаться слишком большим.



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