Как известно, предстоящий смартфон Redmi 9 будет оснащён новейшим чипсетом Helio G70. Данный чипсет ещё не был представлен, но на этот раз в сети появились некоторые подробности о будущей новинке.
В частности, данная информация была замечена на сайте Weibo. Helio G70 относится к чипсетам начального уровня. И это неудивительно, поскольку сам Redmi 9 также будет смартфоном начального или среднего уровня.
Переходя к характеристикам, Helio G70 будет включать в себя 8-ядерный процессор с конфигурацией ядер 2 + 6. В частности, 2 ядра Cortex-A75, работающих на частоте 2,0 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц или 1,8 ГГц. Графика будет представлена Mali-G52 MC2. А учитывая сказанное, данный чипсет будет находиться ниже Helio P65.
Решение Redmi использовать чипсеты MediaTek для преемника Redmi 8 знаменует собой возвращение производителя к данным чипам с момента Redmi 6 2018 года. Как уже было отмечено, MediaTek ещё не анонсировала Helio G70, но благодаря недавнему «эксклюзивному» партнерству с Redmi, Redmi 9 может стать первым смартфоном с данным чипсетом. Анонс самого смартфона ожидается в начале 2020 года.
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