РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

MediaTek представила чипсет Dimensity 800 для смартфонов среднего уровня

25 декабря 2019, 09:02


Большая скидка на процессор AMD Ryzen 9 3900X

В рамках конференции MediaTek Communication Communication Conference компания представила свой новейший чипсет MediaTek Dimensity 800. Новинка ориентирована на смартфоны среднего и верхнего среднего уровня, которые появятся во втором квартале 2020 года, а официальный запуск самого чипсета состоится в первом квартале 2020 года.

MediaTek представила чипсет Dimensity 800


Странно, но по помимо указанных выше временных рамок, MediaTek не сказала ни слова о технических характеристиках и возможностях Dimensity 800. Ранее компания представила ещё один чипсет, которым стал Dimensity 1000 5G. Чипсет рассчитан на устройства премиального сегмента и является конкурентом Snapdragon 865 и Kirin 990.

А поскольку о текущей новинке ничего пока неизвестно, напомним, что одни из преимуществ топового Dimensity 1000 5G является встроенный модем Helio M70 5G. За счет этого экономится пространство, и в то же время он является самым быстрым в мире с пропускной способностью 4,7 Гбит/с.

Внешний жесткий диск Toshiba Canvio Basics HDTB410EK3AA с хорошей скидкой


Известно, что будущий смартфон Oppo Reno3 будет оснащён MediaTek Dimensity 1000L 5G, который также известен как MediaTek MT6885. Результат теста показал, что чипсет имеет графику Mali-G77. И есть предположения, что ядра будут переставлены Cortex-A77, такие как и у Dimensity 1000, но с более низкой тактовой частотой.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • В сеть утекли подробности о чипсете Helio G70
  • Процессор Intel Tiger Lake-U засветился в тесте Speed CPU
  • AMD Ryzen 9 4900H и AMD Ryzen 7 4800H попали в спецификации новых ноутбуков от ASUS
  • Впечатляющие результаты теста мобильного процессора AMD Ryzen 7 4700U появились в сети
  • Новый 4-ядерный процессор Intel Tiger Lake появился в Geekbench 5

    • следующая новость
    Бенчмарк раскрыл некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy M31

    предыдущая новость
    Gigabite представила серверные материнские платы MU71-SU0 и MD71-HB0 для Intel Xeon

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года: версия THG.ru Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшие смартфоны 2019 года Обзор лазерного МФУ Xerox B1022 Лучшие игровые ноутбуки Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    25 декабря, 2019

    Xiaomi представила новые смарт-часы в специальной версии Forbidden City

    Samsung тизерит новый таинственный продукт NEON: анонс на CES 2020

    AMD Ryzen Threadripper 3970X в режиме ECO Mode оказался производительнее Intel Core i9-10980XE

    Samsung Galaxy Fold 2 получит экран из настоящего стекла

    Беспроводные наушники Oppo Enco Free появились на серии «живых» фото незадолго до анонса

    Samsung готовит пауэрбанк с поддержкой быстрой 25 Вт зарядки

    Nvidia: RTX 2080 Max-Q мощнее консоли следующего поколения

    Бенчмарк раскрыл некоторые характеристики смартфона Samsung Galaxy M31

    MediaTek представила чипсет Dimensity 800 для смартфонов среднего уровня

    24 декабря, 2019

    Gigabite представила серверные материнские платы MU71-SU0 и MD71-HB0 для Intel Xeon

    DJI запатентовала беспилотный внедорожник с камерой

    В сеть утекли подробности о чипсете Helio G70

    Samsung Galaxy S11 может неожиданно получить другое название

    OnePlus Concept One может действительно оказаться складным смартфоном

    Портативный монитор Acer PM1 добрался до России

    Официально: Realme работает над своим фитнес-браслетом

    Microsoft Xbox получит преимущество перед Sony PlayStation 5

    Huawei готовит собственные аналоги приложений Google к концу декабря

    Анонс AOC GK500 и AOC GM500: первая игровая периферия AOC

    Adata выходит на рынки игровых ПК, ноутбуков и мониторов

    ССЫЛКИ