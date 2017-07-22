В рамках конференции MediaTek Communication Communication Conference компания представила свой новейший чипсет MediaTek Dimensity 800. Новинка ориентирована на смартфоны среднего и верхнего среднего уровня, которые появятся во втором квартале 2020 года, а официальный запуск самого чипсета состоится в первом квартале 2020 года.
Странно, но по помимо указанных выше временных рамок, MediaTek не сказала ни слова о технических характеристиках и возможностях Dimensity 800. Ранее компания представила ещё один чипсет, которым стал Dimensity 1000 5G. Чипсет рассчитан на устройства премиального сегмента и является конкурентом Snapdragon 865 и Kirin 990.
А поскольку о текущей новинке ничего пока неизвестно, напомним, что одни из преимуществ топового Dimensity 1000 5G является встроенный модем Helio M70 5G. За счет этого экономится пространство, и в то же время он является самым быстрым в мире с пропускной способностью 4,7 Гбит/с.
Известно, что будущий смартфон Oppo Reno3 будет оснащён MediaTek Dimensity 1000L 5G, который также известен как MediaTek MT6885. Результат теста показал, что чипсет имеет графику Mali-G77. И есть предположения, что ядра будут переставлены Cortex-A77, такие как и у Dimensity 1000, но с более низкой тактовой частотой.
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