Во время своего выступления на GTC China 2019 Nvidia заявила, что её видеокарта RTX 2080 Max-Q более мощная, чем графика игровой консоли следующего поколения. Но остаётся непонятным, о какой всё же консоли шла речь, учитывая, что консоли от Sony и от Microsoft примерно схожи по производительности.
Хотя заявление Nvidia несколько сомнительно, вполне вероятно, что Nvidia RTX 2080 будет более производительна, чем одна из консолей следующего поколения, особенно если вспомнить, что Microsoft готовит бюджетную версию, известную как Lockhart. Здесь реальность такова, что Nvidia сделала это заявление, зная, что не несёт ответственности, если окажется, что оно ложное.
Как уже отмечалось, неизвестно какую именно консоль Nvidia имела в виду, а поскольку в речи это прозвучало в единственном числе, то ей может оказаться как Microsoft Xbox, так и PlayStation 5. В любом случае, заявление компании очень расплывчато и неконкретно, чтобы что-либо значить, и в результате только время покажет правду.
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