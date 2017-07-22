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Nvidia: RTX 2080 Max-Q мощнее консоли следующего поколения

25 декабря 2019, 11:15


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Во время своего выступления на GTC China 2019 Nvidia заявила, что её видеокарта RTX 2080 Max-Q более мощная, чем графика игровой консоли следующего поколения. Но остаётся непонятным, о какой всё же консоли шла речь, учитывая, что консоли от Sony и от Microsoft примерно схожи по производительности.

RTX 2080 Max-Q мощнее консоли следующего поколения


Хотя заявление Nvidia несколько сомнительно, вполне вероятно, что Nvidia RTX 2080 будет более производительна, чем одна из консолей следующего поколения, особенно если вспомнить, что Microsoft готовит бюджетную версию, известную как Lockhart. Здесь реальность такова, что Nvidia сделала это заявление, зная, что не несёт ответственности, если окажется, что оно ложное.

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Как уже отмечалось, неизвестно какую именно консоль Nvidia имела в виду, а поскольку в речи это прозвучало в единственном числе, то ей может оказаться как Microsoft Xbox, так и PlayStation 5. В любом случае, заявление компании очень расплывчато и неконкретно, чтобы что-либо значить, и в результате только время покажет правду.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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