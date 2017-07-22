Компания MSI представила 27-дюймовый быстрый игровой монитор Optix MAG272QR. Новинка вошла в игровую линейку Arsenal Gaming.
Говоря о характеристиках, Optix MAG272QR получил 27-дюйовую VA-панель с разрешением WQHD (2560 x 1440), частотой обновления 165 Гц и времени отклика 1 мс. Также стоит отметить поддержку технологии AMD FreeSync и охват 95,6% палитры DCI-P3. Новый монитор способен отображать до 1,07 млн цветовых оттенков, обладая максимальной яркостью в 300 нит. Углы обзора достигают 178 градусов, а контрастность равна 3000:1.
Optix MAG272QR оснащён подставкой, которая позволяет регулировать высоту, поворот на 90 градусов и наклон от 5 до 20 градусов. На задней панели монитора имеется RGB LED-подсветка, которой можно управлять с помощью приложения MSI Mystic Light RGB. Для подключений имеется порт USB-C, стандартный порт DisplayPort 1.2a и два HDMI 2.0b. Все они поддерживают разрешение 1440p. Использование HDMI 2.0b ограничивает частоту обновления до 144 Гц.
MSI Optix MAG272QR доступен уже сейчас по цене $350 (22 000 руб).
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