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Microsoft Xbox может оказаться производительней Sony PlayStation 5

31 декабря 2019, 14:35


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Игровые консоли следующего поколения PlayStation 5 и Xbox появятся уже в 2020 году, но до сих пор мало точной информации о будущих новинках. Тем не менее, специалисты Digital Foundry проанализировали попавшую в сеть информацию.

Microsoft Xbox может оказаться производительней Sony PlayStation 5


Согласно утечкам, GPU PS5 будет предлагать до 36 вычислительных блоков Navi с тактовой частотой 2,0 ГГц, а мощность консоли составит 9,2 терафлопс. Также будет использоваться память GDDR6 с пропускной способностью от 448 Гбайт/с до 512 Гбайт/с. Графика будет предлагать три режима работы, что говорит о поддержке обратной совместимости.

В свою очередь, GPU Xbox будет иметь 56 вычислительных блоков Navi с числом шейдеров 3584. А учитывая это, мощность консоли достигнет 12 терафлопс. Пропускная способность памяти составит 560 Гбайт/с.

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Очевидно, что не так много известно о будущих консолях. Кажется, что Sony стремится сбалансировать мощность с доступностью, в то время как Microsoft фокусируется на максимальной производительности. В Digital Foundry полагают, что стоимость PlayStation 5 будет составлять примерно $399 (25 000 руб), тогда как Xbox будет несколько дороже.



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