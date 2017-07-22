MediaTek пополнила линейку G, представив новый чипсет Helio G70. Новинка является более доступной версией Helio G90 и ориентирована на использование в игровых смартфонах начального и среднего уровня.
Говоря подробнее о чипсете, MediaTek Helio G70 включает в себя 12-нм 8-ядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A75, работающими на частоте 2,0 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц. Имеется поддержка технологии MediaTek HyperEngine для повышения качества мобильных игр.
Чипсет поддерживает оперативную память LPDDR4x объёмом до 8 Гбайт, а в качестве накопителя может использоваться модуль eMMC 5.1. Также сообщается о поддержке камеры на 48 Мп и двойной камеры с разрешением 16 Мп + 16 Мп. При этом возможна реализация технологии Face ID, эффекта боке с одной или двумя камерами, цифровой стабилизации изображения, многокадрового подавления шума и многое другое.
Также чипсет поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+ (2520 x 1080), соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 60 Гц. Графика представлена ARM Mali-G52 2EEMC2 с максимальной частотой 820 МГц. Присутствуют контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS + Glonass, Beidou, Galileo, FM-радио.
Сообщается, что MediaTek Helio G70 дебютирует в смартфоне Redmi 9, запуск которого ожидается в 1 квартале 2020 года.
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