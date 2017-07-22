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MediaTek представила новый чипсет Helio G70 для игровых смартфонов

14 января 2020, 15:55


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MediaTek пополнила линейку G, представив новый чипсет Helio G70. Новинка является более доступной версией Helio G90 и ориентирована на использование в игровых смартфонах начального и среднего уровня.

Анонс чипсета MediaTek Helio G70


Говоря подробнее о чипсете, MediaTek Helio G70 включает в себя 12-нм 8-ядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A75, работающими на частоте 2,0 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц. Имеется поддержка технологии MediaTek HyperEngine для повышения качества мобильных игр.

Чипсет поддерживает оперативную память LPDDR4x объёмом до 8 Гбайт, а в качестве накопителя может использоваться модуль eMMC 5.1. Также сообщается о поддержке камеры на 48 Мп и двойной камеры с разрешением 16 Мп + 16 Мп. При этом возможна реализация технологии Face ID, эффекта боке с одной или двумя камерами, цифровой стабилизации изображения, многокадрового подавления шума и многое другое.

Также чипсет поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+ (2520 x 1080), соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 60 Гц. Графика представлена ARM Mali-G52 2EEMC2 с максимальной частотой 820 МГц. Присутствуют контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS + Glonass, Beidou, Galileo, FM-радио.

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Сообщается, что MediaTek Helio G70 дебютирует в смартфоне Redmi 9, запуск которого ожидается в 1 квартале 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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