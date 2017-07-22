Чем ближе анонс новой игривой консоли Sony PlayStation 5, тем больше слухов и утечек с подробностями начинает появляться в сети. На этот раз надёжный источник CCN опубликовал несколько патентных изображений консоли, которые, вероятно, демонстрируют уже финальный дизайн, а не комплект для разработчика. Очевидно, что данный дизайн кардинально отличается от того, что мы видели раньше, но этого и стоило ожидать.
В целом дизайн будущей PlayStation 5 чем-то схож с Microsoft Xbox, нежели является несколько переиначенной версией предлагаемого ранее дизайна от Sony. Если присмотреться, то внешне консоль напоминает букву X. Часть корпуса с кнопками выведена наружу сверху, а часть корпуса с логотипом - снизу.
Также консоль в своём новом облике появилась и на «живом» фото, хотя и довольно размытом. Ходит множество слухов о том, что Sony готовится представить PS5 в течение ближайших нескольких недель. Стоит отметить, что некоторые указывают на её сходство с Xbox 360 Slim.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".