Анонс ViewSonic VG2456: офисный монитор с портами RJ45 и USB 3.2 Type-C
12 февраля 2020, 12:07
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Компания ViewSonic выпустила недорогой офисный монитор ViewSonic VG2456. Новинка, в первую очередь, интересна не своими характеристиками, а наличием порта RJ45 и 4-портового концентратора USB 3.2 Type-C, делающими её универсальным решением, избавляющим от необходимости использования док-станций и множества дополнительных проводов и адаптеров.
Характеристики самого монитора вполне обычны для простого офисного решения. Здесь используется 24-дюймовая IPS-панель с нативным разрешением 1920х1080 пикселей. Она характеризуется статической контрастностью 1000:1, пиковой яркостью 250 кд/м2, временем отклика до 5 мс и обычными для подобного типа панелей углами обзора 178°/178° по горизонтали / вертикали.
Среди других особенностей модели можно отметить узкие рамки, открывающие возможность использования многомониторных конструкций, порты HDMI 1.4, DisplayPort (in/out) и пару встроенных 2-Вт динамиков. Эргономичная подставка монитора позволяет регулировать угол наклона / поворота и его высоту.
ViewSonic VG2456 появится в продаже в феврале по цене $292,99 (18 700 рублей).
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