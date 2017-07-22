РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс ViewSonic VG2456: офисный монитор с портами RJ45 и USB 3.2 Type-C

12 февраля 2020, 12:07


AMD Radeon RX 5600 XT
Лучшая видеокарта для игр в Full HD
от 22 000 р


Компания ViewSonic выпустила недорогой офисный монитор ViewSonic VG2456. Новинка, в первую очередь, интересна не своими характеристиками, а наличием порта RJ45 и 4-портового концентратора USB 3.2 Type-C, делающими её универсальным решением, избавляющим от необходимости использования док-станций и множества дополнительных проводов и адаптеров.

Анонс ViewSonic VG2456


Характеристики самого монитора вполне обычны для простого офисного решения. Здесь используется 24-дюймовая IPS-панель с нативным разрешением 1920х1080 пикселей. Она характеризуется статической контрастностью 1000:1, пиковой яркостью 250 кд/м2, временем отклика до 5 мс и обычными для подобного типа панелей углами обзора 178°/178° по горизонтали / вертикали.

Среди других особенностей модели можно отметить узкие рамки, открывающие возможность использования многомониторных конструкций, порты HDMI 1.4, DisplayPort (in/out) и пару встроенных 2-Вт динамиков. Эргономичная подставка монитора позволяет регулировать угол наклона / поворота и его высоту.

ViewSonic VG2456 появится в продаже в феврале по цене $292,99 (18 700 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • В феврале на российском рынке появятся новые геймерские мониторы Lenovo
  • Samsung объяснила блокировку некоторых функций своих телевизоров в России
  • AOC анонсировала серию Full HD мониторов начального уровня
  • Gigabyte выпустила игровой монитор Aorus FI27Q с частотой обновления 165 Гц
  • Анонс ViewSonic VX85: новая линейка IPS-мониторов, получившая награду iF Design Award

    • предыдущая новость
    Анонс Samsung Galaxy S20 Ultra: смартфон премиум-класса со 100-кратным зумом

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Главные новости за неделю Обзор смартфона OPPO Reno2 Z
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 февраля, 2020

    Анонс ViewSonic VG2456: офисный монитор с портами RJ45 и USB 3.2 Type-C

    Анонс Samsung Galaxy S20 Ultra: смартфон премиум-класса со 100-кратным зумом

    Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

    11 февраля, 2020

    Анонс Samsung Galaxy Buds+: больше часов беспрерывного прослушивания

    Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20 и S20 Plus

    Logitech выпустила веб-камеру для стримеров

    Управлять камерами Sony можно будет через сторонние приложения

    Apple присоединяется к Fido Alliance

    Redmi представил собственный набор банков питания

    Поставщик аксеcсуаров объявил предзаказ чехлов на iPhone SE 2

    Apex 2020 от Vivo не будет представлен на MWC в Барселоне

    Официально: недорогой смартфон Samsung Galaxy M31 анонсируют 25 февраля

    be quiet! представил новые блоки питания, корпус и процессорные кулеры

    10 февраля, 2020

    Из-за коронавируса продажи китайских смартфонов упадут на 50%

    AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500

    В феврале на российском рынке появятся новые геймерские мониторы Lenovo

    AMD Ryzen 7 4800HS превосходит Ryzen 7 2700X и Core i7-9700K на тестах

    MWC 2020 несёт очередные потери

    Crash Bandicoot скоро появится на мобильных устройствах

    Samsung неожиданно рассекретила складной Galaxy Z Flip незадолго до анонса

    ССЫЛКИ