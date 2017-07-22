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Анонс Lenovo ThinkVision T27h-20 и 27q-20: подарок для офисного работника

12 февраля 2020, 15:00



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Lenovo представила новые мониторы ThinkVision T27h-20 и ThinkVision T27q-20, которые в первую очередь подойдут для комфортной работы офисных работников. Большой 27-дюймовый экран с высоким разрешением QHD (2560x1440) обеспечивает качество изображения на 70% выше по сравнению со стандартным Full HD разрешением.

lenovo


Наличие сертификации TV Eye Comfort обеспечивает гарантию снижения нагрузки для глаз сотрудников, вынужденных проводить за компьютером весомую часть рабочего дня. От вредоносного синего излучения пользователя защитит технология Low Blue Light.

Подставка позволяет регулировать высоту монитора. За счет ультратонких рамок при использовании нескольких мониторов создается ощущение бесконечного экрана. Сэкономить место на рабочем столе позволит встроенная подставка для смартфона.

thinkvision


Оба монитора оснащены всеми популярными разъемами, такими как HDMI и DP, а также четырьмя портами для USB 3.1 Gen1. Однако есть одно существенное различие: для модели T27h-20 сделали специальный разъем USB Type-C, что позволяет передавать данные и заряжать ноутбук через единый кабель (передаваемая мощность до 75 Вт).

Стоимость ThinkVision T27h-20 составляет 25 000 рублей, а ThinkVision T27q-20 - 23 000 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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