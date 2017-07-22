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Huawei Mate Xs был распродан в считанные секунды

05 марта 2020, 21:30





В конце февраля Huawei презентовала флагманский смартфон Mate Xs, ставший преемником Huawei Mate X - первого складного телефона компании. Устройство поступило в продажу сегодня в Китае и было распродано в считанные секунды. Следующая распродажа назначена на 8 марта, и в компании ожидают еще большего спроса, а это значит, что все складские запасы смартфоном будут исчерпаны уже в ближайшее время. Mate Xs оказался столь же популярным, как и Mate X, при этом ценник на устройство кусается 2400$ (более 160000 руб.)

Huawei Mate Xs был распродан в считанные секунды


Флагман поставляется с чипсетом Kirin 990 5G, модернизированной шарнирной структурой и улучшенной системой охлаждения, в то время как экран, камеры и общий дизайн остаются практически неизменными.

Huawei Mate Xs имеет 2-слойную структуру с дополнительной прочностью над складывающейся OLED-панелью - это сэндвич из двух полиамидных пленок с оптически прозрачным клеем между ними. Диагональ развернутого дисплея остается 8" с разрешением 2480 x 2200 пикселей.

Huawei Mate Xs был распродан в считанные секунды


Когда Mate Xs складывается, есть основной 6,6-дюймовый экран с соотношением 19,5:9, в то время как задняя часть имеет экран 25: 9, который можно использовать в качестве видоискателя для селфи.

Флагман имеет три основных модуля камеры - это 40MP f/1.8 модуль, 8MP f /2.4 телеобъектив с OIS и 16MP f/2.2 модуль. Существует также модуль ToF. Здесь нет фронтальных камер - вы просто складываете Mate Xs и делаете селфи, глядя на заднюю сторону сложенного устройства.

На внутренней стороне Mate Xs встроен новый шарнир крыла Falcon, который, по словам Huawei, должен быть более прочным. Батарея Mate Xs составляет 4500 мАч с возможностью быстрой зарядки 55 Вт, при этом необходимое зарядное устройство входит в комплект поставки.



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