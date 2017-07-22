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Xiaomi анонсировала геймпад Black Shark для смартфонов

12 марта 2020, 15:24





Xiaomi сегодня объявила о том, что игровой контроллер Black Shark для смартфона в скором времени будет доступен в продаже. Он будет совместим с игровым смартфоном Black Shark и с другим смартфоном бренда - Xiaomi Mi 10.

Xiaomi анонсировала геймпад Black Shark


Геймпад Black Shark имеет две отдельные части, которые прикрепляются к верхней и нижней части смартфона. Он достаточно компактен, так что его можно носить в кармане. Вес гаджета составляет всего 40 граммов. Также геймпад поддерживает технологию Bluetooth, и может подключаться к смартфону через специальное приложение. Геймпад имеет интересный дизайн и оптимизирован для лучшего сцепления со смартфоном во время интенсивной игры.

Xiaomi анонсировала геймпад Black Shark


По факту, наличие геймпада превращает смартфон в портативную игровую консоль. Геймпад поддерживает около 40 часов автономной работы.

Игровой контроллер Black Shark заметно улучшит игровой процесс для любителей мобильных игр. Контроллер будет продаваться с 13 марта 2020 года и оценивается примерно в 42$ (3100 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".


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