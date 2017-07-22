Компания Bitspower представила линейку водоблоков Summit ELX, предназначенных для процессоров AMD Ryzen Threadripper 3000. Корпус водоблока выполнен из никелированной меди с зеркальным основанием. Водоблок выполнен в нескольких различных вариантах, которые отличаются друг от друга материалом крышки. Модель с прозрачной крышкой оснащена RGB-подсветкой.
Bitspower Summit ELX способен обеспечить эффективный отвод тепла благодаря собственной конфигурации потока охлаждающей жидкости. Как подчеркивают производители, конструкция водоблока может сильно облегчить жизнь пользователям процессора Threadripper 3990X . Устройство также поддерживает разъемы sTRX4 иTR4.
Summit ELX поддерживает стандартные фитинги G 1/4" , а его размер составляют 115 х 75 х 18 мм. В зависимости от конфигурации корпуса стоимость водоблока варьируется от 87$ до 107$ (от 6900 руб. до 8500 руб.).
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