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Анонс Bitspower Summit ELX: водоблок для процессоров AMD Ryzen Threadripper 3000

25 марта 2020, 18:34





Компания Bitspower представила линейку водоблоков Summit ELX, предназначенных для процессоров AMD Ryzen Threadripper 3000. Корпус водоблока выполнен из никелированной меди с зеркальным основанием. Водоблок выполнен в нескольких различных вариантах, которые отличаются друг от друга материалом крышки. Модель с прозрачной крышкой оснащена RGB-подсветкой.

Анонс Bitspower Summit ELX


Bitspower Summit ELX способен обеспечить эффективный отвод тепла благодаря собственной конфигурации потока охлаждающей жидкости. Как подчеркивают производители, конструкция водоблока может сильно облегчить жизнь пользователям процессора Threadripper 3990X . Устройство также поддерживает разъемы sTRX4 иTR4.

Анонс Bitspower Summit ELX


Summit ELX поддерживает стандартные фитинги G 1/4" , а его размер составляют 115 х 75 х 18 мм. В зависимости от конфигурации корпуса стоимость водоблока варьируется от 87$ до 107$ (от 6900 руб. до 8500 руб.).



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