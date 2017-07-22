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Коронавирус не скажется на сроках выхода PlayStation 5

30 марта 2020, 14:44




Два главных конкурента на рынке игровых консолей - Sony и Microsoft в конце года готовятся представить свои новые консоли. Однако поклонники обоих брендов и геймеры всерьез опасаются, что эпидемия коронавируса поставит крест на планах компаний.

Коронавирус не скажется на сроках выхода PlayStation 5


В Sony на днях поспешили развеять все опасения фанатов относительно возможного срыва сроков выхода PlayStation 5 на рынок. В своих последних заявлениях, компания сообщила, что коронавирус не окажет заметного влияния на выход консоли.

В марте обе компании провели онлайн-мероприятия, призванные продемонстрировать возможности своих будущих консолей. Известно, что PS5 будет работать на 8-ядерном/16-поточном процессоре AMD Zen 2 с тактовой частотой до 3,5 ГГц. Дополнением к этому процессору будет графический процессор AMD RDNA 2 с максимальной тактовой частотой 2,23 ГГц. На борту также будет 16 ГБ оперативной памяти GDDR6.

Коронавирус не скажется на сроках выхода PlayStation 5


Что касается Xbox Series X, то она будет построена на 8-ядерном 7-нм процессоре AMD Zen 2 с тактовой частотой 3,8 ГГц в сочетании с графикой на архитектуре RDNA 2 с 52 вычислительными блоками CU, работающей на частоте 1,825 ГГц. При этом производительность GPU консоли будет достигать 12 TFLOPS.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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