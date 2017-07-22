Два главных конкурента на рынке игровых консолей - Sony и Microsoft в конце года готовятся представить свои новые консоли. Однако поклонники обоих брендов и геймеры всерьез опасаются, что эпидемия коронавируса поставит крест на планах компаний.
В Sony на днях поспешили развеять все опасения фанатов относительно возможного срыва сроков выхода PlayStation 5 на рынок. В своих последних заявлениях, компания сообщила, что коронавирус не окажет заметного влияния на выход консоли.
В марте обе компании провели онлайн-мероприятия, призванные продемонстрировать возможности своих будущих консолей. Известно, что PS5 будет работать на 8-ядерном/16-поточном процессоре AMD Zen 2 с тактовой частотой до 3,5 ГГц. Дополнением к этому процессору будет графический процессор AMD RDNA 2 с максимальной тактовой частотой 2,23 ГГц. На борту также будет 16 ГБ оперативной памяти GDDR6.
Что касается Xbox Series X, то она будет построена на 8-ядерном 7-нм процессоре AMD Zen 2 с тактовой частотой 3,8 ГГц в сочетании с графикой на архитектуре RDNA 2 с 52 вычислительными блоками CU, работающей на частоте 1,825 ГГц. При этом производительность GPU консоли будет достигать 12 TFLOPS.
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