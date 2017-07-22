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Первые ноутбуки на мобильных процессорах AMD Ryzen 4000 уже появились в продаже

30 марта 2020, 21:06





Компания AMD анонсировала серию процессоров Ryzen 4000H под кодовым названием "Renoir" на выставке CES 2020 почти четыре месяца назад. Буквально две недели назад компания окончательно подтвердила полные спецификации серии.



Сегодня же было объявлено о старте продаж нескольких моделей игровых ноутбуков, основанных на процессорах Ryzen 4000H. Они также оснащены дискретной графикой Radeon RX 5500M-5700M, NVIDIA GeForce RTX 2060 (Max-Q) или GTX 1660 Ti. Это сотрудничество с NVIDIA, безусловно, открывает новую главу в индустрии игровых ноутбуков. Список моделей ноутбуков представлен на изображении ниже.

Объявлены модели игровых ноутбуков на процессорах AMD Ryzen 4000H


Линейка процессоров Ryzen 4000H разделена на серии Ryzen 9, Ryzen 7 и Ryzen 5. Процессоры будут предлагаться в шестиядерном и восьмиядерном вариантах. AMD также подготовил варианты пользовательских процессоров с TDP, пониженным до 35 Вт. По умолчанию, TDP для серии составляет 45 Вт.

Серия Ryzen 4000H отличается 7-нм техпроцессом и микроархитектурой Zen 2. Сочетание этих двух факторов обеспечивает более высокий коэффициент полезного действия, чем у серии Ryzen 3000H. Это особенно заметно для интегрированной графики Vega, которая до 59% более эффективна на единицу вычислений, что было продемонстрировано на собственных бенчмарках AMD.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

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