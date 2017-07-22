РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В сюжет Pokemon GO добавлены новые функции для игры не выходя из дома

31 марта 2020, 21:11



Чтобы поддержать игроков, вынужденных самоизолироваться на карантин во время нарастающей пандемии коронавируса COVID-19, разработчики популярной игры Pokemon GO добавили в ее геймплей ряд новых функций.

Для начала они объявили, что все прямые Live-трансляции и ивенты в различных странах мира, запланированные на лето, отменены. Вместо них компания Niantic, разработчик игры, обещает предложить игрокам взамен что-то оригинальное. С их слов, игроки смогут «ощутить по-новому радости от предстоящей серии мероприятий в рамках фестиваля Pokemon GO Fest».


Pokemon GO


Кроме того, в Pokemon GO добавляются новые игровые возможности, связанные с игрой внутри помещения. Niantic советует игрокам Pokemon GO внимательно следить за всем, что происходит внутри помещения, занимаясь дома уборкой или просто передвигаясь из одной комнаты в другую. Делать это следует через Adventure Sync. Сообщается, что в него были внесены существенные изменения, ориентированные на применение внутри помещений и связанные с различными занятиями и перемещениями игрока внутри.




Разработчики также сообщили, что теперь в игре появились также новые виртуальные социальные функции. Благодаря им, игроки смогут оставаться на связи друг с другом тогда, когда находятся дома. Новые функции должны помочь друзьям объединяться в виртуальные кампании и играть в рейдовые сражения вместе, не выходя из дома.

И последнее, но самое важное. Niantic рассматривает возможность добавлять внутрь Pokemon GO новые игровые функции, которые помогут игрокам виртуально посещать места, где они уже были раньше, и делиться воспоминаниями о своих прежних впечатлениях. Детали пока не раскрываются, но ожидается, что обновленный геймплей станет еще более увлекательным, благодаря этим новшествам.




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Коронавирус не скажется на сроках выхода PlayStation 5
  • Оригинальную Half-Life 2 перенесли в виртуальную реальность
  • Valve, Microsoft и HP вместе работают над новой VR-гарнитурой
  • Sony рассказала о начинке PlayStation 5
  • Полные технические характеристики PlayStation 5 будут раскрыты 18 марта

    • предыдущая новость
    Google прекратила выпуск и продажу смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Обзор VPN-провайдера NordVPN: три простых шага к безопасности в общественных сетях Wi-Fi Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine
    Лучший компьютерный корпус Обзор VPN-провайдера NordVPN Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    31 марта, 2020

    В сюжет Pokemon GO добавлены новые функции для игры не выходя из дома

    Google прекратила выпуск и продажу смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL

    В новом патенте для Apple iPad ландшафтное положение планшета становится основным

    Samsung собирается свернуть производство ЖК-дисплеев

    Новый бюджетный iPhone SE 2 может появиться в продаже уже 5 апреля

    Анонс Abkoncore Cool Storm T404B Hurricane: тихий процессорный кулер с RGB-подсветкой

    В Microsoft Edge появится функция Password Monitor для контроля утечки паролей в DarkNet

    Эпидемия коронавируса не скажется на выходе новых продуктов Apple

    Игровой ноутбук MSI Stealth GS66 оснастят Core i9-10980HK и GeForce RTX 2080 Super Max-Q

    AMD Ryzen 9 4900HS оказался сильнее Core i9-9880H в большинстве бенчмарков

    30 марта, 2020

    Анонс XIGMATEK Perseus: корпус ПК с "космическим" дизайном

    Анонс Honor 9A: бюджетник, способный три дня работать без подзарядки

    Первые ноутбуки на мобильных процессорах AMD Ryzen 4000 уже появились в продаже

    В MIT ведут разработку устройства, способного заряжать гаджеты от тепла рук

    Анонс Honor 30S 5G: середнячок с флагманской производительностью

    Тестер Abbott ID NOW выполняет экспресс-диагностику COVID-19 в течение пяти минут

    ZTE готовит новый смартфон с поддержкой 5G

    Коронавирус не скажется на сроках выхода PlayStation 5

    Ван Тен: Xiaomi Redmi K30 Pro будет оснащаться памятью только типа LPDDR4

    Анонс Abkoncore Ramesses 310: необычайно высокий ПК-корпус с RGB-подсветкой

    ССЫЛКИ