Sony анонсировала новую линейку премиальных смарт-телевизоров. Компания представила в общей сложности пять моделей под названием Z8H, A8H, X9000H, X9500H и X8000H соответственно. Все эти модели выпускаются в разных размерах и ориентированы на разную целевую аудиторию.
Из всех анонсированных моделей, Z8H единственная оснащена светодиодной панелью с разрешением 8K. Этот телевизор представлен в двух вариантах на 75 и 85 дюймов, и стоит 7060$ (553 000 руб.) и 11295$ (885 000 руб.) соответственно. Модель уже доступна для предзаказа.
Другая анонсированная модель под названием Sony A8H также первый телевизор на рынке с OLED-панелью и разрешением 4K. Что касается остальных новинок - X9000H, X9500H, и X8000H, то это телевизоры 4K с уже хорошо знакомыми LED-панелями.
В целом, представленные телевизоры, схожи по функционалу. Все модели получили поддержку функций TRILUMOS, X-Reality Pro и X-Motion Clarity, и поддержку Dolby Vision и Dolby Digital Panorama Sound. Модели Z8H, A8H и X9500H оснащены чипом Sony X1 Ultimate, а телевизоры X9000H и X8000H получили чипсет попроще, но также от Sony. Все модели работают на основе Android 9.0 Pie.
Если говорить о целевой аудитории представленных моделей, то Sony Z8H будет подарком для тех, кто мечтал о домашнем кинотеатре. Модель Sony A8H подойдет тем, кто бережет свое зрения, а для геймеров и любителей спорта предпочтительней будут телевизоры X8000H и X9500H соответственно.
Что касается цен, то 55, 65 и 75-дюймовые варианты серии X9500H будут продаваться по цене 1129$ (88 000 руб.), 1835$ (143 000 руб.) и 2965$ (232 000 руб.) соответственно, а 75-и 85-дюймовая версия X8000H будет стоить 1412$ (110 00 руб.) и 2541$ (200 000 руб.) соответственно. Компания пока не раскрывает цены на серии смарт-телевизоров A8H OLED и X9000H.
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