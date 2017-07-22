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Анонс InWin B1: компактное шасси для легкого и мощного ПК

09 апреля 2020, 18:30




Сегодня компания Win представила свою новую модель корпуса для ПК под названием InWin B1. Впервые этот компактный корпус был презентован на выставке CES 2020, а теперь, спустя месяцы ожиданий, пользователи уже могут собрать свой собственный мини ПК на его основе.

Анонс InWin B1


Первое что хочется отметить - это восхитительный дизайн корпуса с плавными изогнутыми краями. Win B1 Mini-ITX PC можно устанавливать, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, не беспокоясь за его устойчивость. Прочные пластиковые кольца ABS охватывают все стороны, умело скрывая вентилируемые области.

Анонс InWin B1


Всю начинку этой модели можно разглядеть сквозь тонированное закаленное стекло. Так что любителям украсить свой ПК RGB-подсветкой, дизайн этой модели придется по вкусу. Win B1 Mini-ITX PC будет отлично смотреться в престижных офисах крупных компаний или в домашней обстановке. Этот ПК отлично подходит для рутинной работы, интернет-серфинга и легких игр. Главное, что его легко можно кинуть в рюкзак и отправиться по делам.

Анонс InWin B1


Win B1 Mini-ITX PC выпускается с встроенным блоком питания мощностью 200 Вт и 80-мм вентилятором. В него легко поместится материнская плата форм-фактора Mini-ITX, процессор со встроенной графикой, оперативная память и до двух 2,5-дюймовых SSD для создания мощного, но крошечного ПК. На передней панели расположен один порт USB 3.0 Gen1 Type-A и 3,5 мм-разъем под динамик или микрофон.

Анонс InWin B1


Шасси уже доступно для покупки, а его цена 108$ (8000 руб.).



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