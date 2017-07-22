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Анонс Thermaltake V250 TG ARGB: бюджетный корпус с ARGB-подсветкой и панелью из закаленного стекла

10 апреля 2020, 18:46




Thermaltake решила доставить удовольствие пользователям, которые не любят тратить большие суммы на сборку ПК, но при этом хотят, чтобы их домашний компьютер был функциональным и выглядел эстетично. Все эти вопросы должен решить новый бюджетный корпус V250 TG ARGB.

Анонс Thermaltake V250 TG ARGB


Передняя и левая панели корпуса выполнены из закаленного стекла толщиной 4 мм, а, значит, спрятать начинку своего ПК от гостей не удастся. Да и зачем это делать, если шасси выпускается с тремя предустановленными 120-мм вентиляторами с ARGB-подсветкой. Остальные стенки корпуса выполнены из прочного металла, а сверху расположена сетчатая панель со встроенным механизмом фильтрации.

Анонс Thermaltake V250 TG ARGB


В Thermaltake V250 TG ARGB можно уместить процессорный кулер с максимальной высотой 160 мм, горизонтально разместить видеокарту длиной до 320 мм и установить блок питания длиной до 200 мм. Кроме трех уже предустановленных на передней панели 120-мм вентиляторов ARGB еще один простой вентилятор диаметром 120 мм расположен на задней панели. В качестве дополнения конструкция шасси подразумевает установку еще двух 140-мм вентиляторов сверху.

Анонс Thermaltake V250 TG ARGB


Новинка совместима с ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome. Корпус поддерживает материнские платы, которые имеют 5-вольтовый адресный разъем под RGB, что позволяет управлять подсветкой непосредственно из программного обеспечения, упомянутого выше, без необходимости устанавливать какой-либо дополнительный софт.

Анонс Thermaltake V250 TG ARGB


На верхней панели расположены порты: USB 3.0 и два USB 2.0, а также порт HD Audio. Здесь же неподалеку находится кнопка включения RGB подсветки.


Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


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