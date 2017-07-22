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Seagate анонсировала стилизованную под Cyberpunk 2077 серию накопителей для Xbox One

20 апреля 2020, 19:40




Компания Seagate анонсировала очередную новинку в линейке накопителей, предназначенных для увлеченных играми пользователей - это серия накопителей под названием Game Drive для Xbox Cyberpunk 2077, разработанная совместно с компаниями Microsoft и CD PROJEKT RED.

Seagate анонсировала стилизованную под Cyberpunk 2077 серию накопителей для Xbox One


В компании подчеркивают, что это единственные жесткие диски для Xbox One, официально лицензированные Cyberpunk 2077. Серия предполагает варианты хранения на 2 ТБ и 5 ТБ. Как отмечают в компании, обладатели этих накопителей смогут распределять нагрузку между внутренним и внешним дисками на своей любимой Xbox One, и, естественно, смогут хранить еще больше игр. Дизайн новинки также придется по вкусу фанатам игры Cyberpunk 2077, а легкий корпус позволит всегда носить ее с собой.

Seagate анонсировала стилизованную под Cyberpunk 2077 серию накопителей для Xbox One


Прицепить диск к своей консоли у пользователя не составит никакого труда - Xbox One мгновенно распознаёт накопитель и тут же предлагает пользователю пошаговую инструкцию по его установке. Диск вмещает полсотни игр и не требует отдельного шнура питания, а также позволяет игроку скачивать дополнения и получать достижения за игру на консолях Xbox One, Xbox One S и Xbox One X.

Seagate анонсировала стилизованную под Cyberpunk 2077 серию накопителей для Xbox One


Диски уже доступны для предзаказа, а их появление в продаже намечено на июнь текущего года. Цена за 2-терабайтный диск составит 6 990 рублей, тогда как диск на 5 ТБ будет стоить 12 999 рублей. Накопители будут выпущены в ограниченном количестве.



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