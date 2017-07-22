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Анонс GELID Solutions BATTLE STATION X: вместительный корпус для игровых ПК

05 мая 2020, 23:21





GELID Solutions анонсировала новый корпус форм-фактора Mid-Tower ATX для персональных компьютеров. Новинка получила название боевое название BATTLE STATION X и предназначена в первую очередь для игровых ПК.

Анонс GELID Solutions BATTLE STATION X


Корпус отличается стильным дизайном с закаленными стеклянными панелями и прочным шасси с универсальной компоновкой. Специально разработанный для размещения высокопроизводительных компонентов BATTLE STATION X обеспечивает расширенное пространство для новейших графических процессоров и мощных блоков питания. Кроме этого в корпусе предусмотрено размещение полноценных установок водяного охлаждения с передними, верхними или задними креплениями радиатора. Дополнительно можно установить три вентилятора диаметром 120 миллиметров.

Анонс GELID Solutions BATTLE STATION X


В корпусе BATTLE STATION X предусмотрены отсеки для для трех жестких дисков 3.5 и двух SSD 2.5. Корпус оснащена набором USB-портов и выходов HD Audio/Mic, которые расположены на верхней панели. Такое расположение выбрано специально, чтобы облегчить геймерам подключения различных периферийных устройств.

Анонс GELID Solutions BATTLE STATION X


Как подчеркивают в компании, BATTLE STATION X позволит настоящим ценителям создать идеальный дом для своей игровой установки. Корпус доступен в продаже уже сейчас и стоит $86 (6300 руб.).


Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


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