GELID Solutions анонсировала новый корпус форм-фактора Mid-Tower ATX для персональных компьютеров. Новинка получила название боевое название BATTLE STATION X и предназначена в первую очередь для игровых ПК.
Корпус отличается стильным дизайном с закаленными стеклянными панелями и прочным шасси с универсальной компоновкой. Специально разработанный для размещения высокопроизводительных компонентов BATTLE STATION X обеспечивает расширенное пространство для новейших графических процессоров и мощных блоков питания. Кроме этого в корпусе предусмотрено размещение полноценных установок водяного охлаждения с передними, верхними или задними креплениями радиатора. Дополнительно можно установить три вентилятора диаметром 120 миллиметров.
В корпусе BATTLE STATION X предусмотрены отсеки для для трех жестких дисков 3.5 и двух SSD 2.5. Корпус оснащена набором USB-портов и выходов HD Audio/Mic, которые расположены на верхней панели. Такое расположение выбрано специально, чтобы облегчить геймерам подключения различных периферийных устройств.
Как подчеркивают в компании, BATTLE STATION X позволит настоящим ценителям создать идеальный дом для своей игровой установки. Корпус доступен в продаже уже сейчас и стоит $86 (6300 руб.).
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