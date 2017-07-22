Electronic Arts пообещала бесплатное обновление своих игр на PS4 и Xbox One
07 мая 2020, 12:29
2020 и 2021 годы станут неким переходным периодом на рынке видеоигр, поскольку на это время запланирован выход новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Дабы облегчить жизнь геймерам и помочь им плавно войти в этот "переходный" период, компания Electronic Arts пообещала бесплатно оптимизировать свои игры под новые консоли.
Об этом заявил операционный директор EA - Блейк Йоргенсен. По его словам, игры, которые компания выпустила и выпускает для текущего поколения игровых приставок, будут бесплатно обновлены для следующего поколения консолей. Иными словами, если пользователь сейчас, например, купил Battlefield на PlayStation 4, то с покупкой PlayStation 5 он сможет перенести уже купленную игру на новую консоль.
Как именно это будет работать, пока не совсем понятно, но ясно, что для пользователей это будет очень удобно и положительно скажется на лояльности аудитории к продуктам Electronic Arts. Раньше производители игр такой возможности геймерам не предоставляли.
Если Electronic Arts сдержит свое обещание, то вполне возможно, что и другие производители игры последуют примеру компании дабы не отставать от конкурента и повысить лояльность аудитории к их продуктам.
Напомним, что выход PlayStation 5 и Xbox Series X намечен на конец текущего года. Кроме этого, Microsoft пообещала каждый месяц рассказывать поклонникам о новой консоли и играх, которые сейчас разрабатываются под эту приставку. Это касается, как сторонних разработчиков, так и собственной игровой студии Microsoft.
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