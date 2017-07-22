SteelSeries представила беспроводную гарнитуру для Xbox и PlayStation
21 мая 2020, 10:12
SteelSeries представила беспроводную гарнитуру Arctics 1 предназначенную для использования с игровыми приставками Xbox и PlayStation. Для подключения гарнитура использует беспроводное подключение через адаптер USB type-C на частоте 2,4 ГГц и аудиоформат без потерь между адаптером и гарнитурой.
Гарнитура поддерживает работу с консолями Xbox One, Xbox One X и PlayStation 4. Помимо этого, в компании утверждают, что она может работать и с пока не анонсированной консолью Xbox Series X.
Беспроводное подключение будет доступно в радиусе девяти метров, а время автономной работы новинки составляет 20 часов. На борту этой модели 40-мм драйверы с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц и импеданс 32 Ом с менее чем 3% THD.
Микрофон, который подвешен на съемном штоке, реагирует на 100 Гц до 6,5 кГц и имеет чувствительность - 38 дБВ/па, предлагая двунаправленное шумоподавление. Arctis 1 Wireless для Xbox стоит $120 (8500 руб.).
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