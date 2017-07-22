Все модели смарт-ТВ серии Redmi Smart TV X будут оснащены технологией компенсации движения MEMC
23 мая 2020, 18:25
Все модели готовящейся к выпуску серии смарт-телевизоров Redmi Smart TV X будут оснащены технологией компенсации движения MEMC. Телевизоры будут также поддерживать технологию интеллектуальной компенсации на частоте 60 Гц.
Об этом заявил Лу Вайбинг, вице-президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi.
Он рассказал о проблемах, которые встречаются при просмотре высокоскоростного контента на «обычных телевизорах» и обратил внимание, что картинка там часто получается смазанной из-за недостатка видеокадров. В результате неизбежно возникает ореол у изображений, размазывание и другие проблемы.
Предстоящая серия телевизоров Redmi поможет избавиться от этих артефактов.
MEMC означает «Motion Estimation, Motion Compensation». Фактически речь идет о технологии динамической компенсации качества изображения. Процессор автоматически оценивает качество выводимой на экран картинки и вводит компенсацию. Это делает любое движение на экране более плавным, а отображение деталей изображения становится более четким.
Фактически MEMC позволяет искусственно создавать дополнительные кадры для фильмов и видео. В результате, фильм, который был снят со скоростью 30 кадр/сек, теперь можно смотреть со скоростью 60 или даже 120 кадр/сек. Благодаря этому, процесс воспроизведения движения становится более привлекательным.
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Выпуск новых телевизоров серии Redmi Smart TV X будет официально объявлен 26 мая. Это произойдет на презентации нового смартфона Redmi 10X. По слухам, серия Redmi Smart TV X будет состоять из трех моделей: Redmi Smart TV X65, X55 и X50.
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