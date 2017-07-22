Sony представила два новых серии премиальных телевизоров BRAVIA, получивших название X8000H и X7500H. Обе линейки имеют процессоры X1 4K, масштабирование 4K X-Reality PRO, трехлучевые дисплеи, X-сбалансированные динамики, поддержку Android TV и многое другое.
Серия Sony X8000H будет представлена моделями шести размеров - 85 дюймов, 75 дюймов 65 дюймов, 55 дюймов 49 дюймов и 43 дюйма, в то время как серию X7500H представят три модели - 55 дюймов, 49 дюймов и 43 дюйма. Телевизоры линейка X7500H оснащены процессором изображений X1 4K, в то время как более дорогие телевизоры X8000H будут работать с процессором изображений X1 4K HDR.
Модели обеих линеек могут масштабировать видео от 2K и Full HD до 4K с помощью движка 4K X-Reality PRO, в то время как дисплей TRILUMINOS производит естественные и точные цвета для реалистичных изображений, а линейка BRAVIA X8000H также поддерживает Dolby Vision HDR.
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