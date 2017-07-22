Redmi выпустила на рынок свой первый компьютерный монитор Redmi 1A
26 мая 2020, 21:15
Китайская компания Redmi, являющаяся суббрендом Xiaomi, выпустила на рынок свой первый компьютерный монитор - модель Redmi 1A.
Следует сразу отметить, что модель сильно похожа на монитор основного бренда - Xiaomi Mi Display 1A. Презентация новой модели состоялась сегодня на пресс-конференции, посвященной анонсу смартфона Redmi 10X и других новинок компании.
Первый компьютерный монитор Redmi 1A Display компании Redmi
Монитор Redmi 1A Display имеет диагональ 23,8 дюйм с углами обзора 178⁰ и частотой обновления экрана 60 Гц. В устройстве использована та же дисплейная панель, которая установлена у модели Xiaomi Mi Display 1A, выпущенной ранее.
Сообщается, что дисплей Redmi 1A Display внешне сильно похож на монитор Xiaomi Mi Display 1A. Это было предсказуемо, потому что Redmi является суббрендом Xiaomi.
Компьютерный монитор Xiaomi Mi Display 1A компании Xiaomi
Ранее сообщалось, что компания Redmi собирается выпустить в течение нескольких месяцев несколько офисных и игровых мониторов. Модель Redmi 1A появилась первой на рынке.
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