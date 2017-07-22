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Классический шутер от первого лица Warface: Breakout вышел!

26 мая 2020, 22:01


Вышел давно ожидаемый шутер от первого лица Warface: Breakout. Доступны версии для PlayStation 4 и Xbox One. Игра напоминает классическую Counter-Strike компании Valve. Цена - $19,9. Игра доступна для загрузки в том числе из России.

Сайт игры - playbreakout.com/ru

Вас ждут наёмники будущего. Присоединяйтесь к их элитному отряду и в бой!

Классический шутер от первого лица Warface: Breakout вышел!


Бойцы одной команды пытаются заложить бомбу, а второй - их остановить. Первые - это "Жнецы": радикальная группировка, выросшая из отрядов сопротивления. Вторые - это "Стражи": бывшие военные на службе у корпорации.

На выбор представлено свыше 30 реалистичных моделей оружия под различные стили игры. Можно вести огонь из штурмовых винтовок и ПП, поджидать противников в узких коридорах с дробовиком или уничтожать их из снайперской винтовки или пулемёта.




В игре представлены разнообразные карты, разработанные специально для тактической командной игры. От футуристичных городов до заброшенных исследовательских станций в пустыне - вы сможете вести боевые действия по всему миру.

Команды получают кредиты за выполнение целей и убийство противников и затем тратят их на приобретение нового снаряжения в начале следующего раунда. Правила просты, но каждый матч предлагает уникальные игровые ситуации.

Успех зависит от правильно выбранной стратегии и слаженной командной работы. Придется закупать оружие, ставить на активацию/деактивации бомбы. Приготовьтесь получить новый игровой опыт.



С каждым новым сезоном игроков будут ждать новые возможности и новые испытания. Выполняйте сезонные миссии и повышайте свой рейтинг, чтобы получить новые косметические предметы, которые позволят создать свой уникальный образ.

Органы управления специально оптимизированы для консолей. Ожидаются бесплатные сезонные обновления.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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