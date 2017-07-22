Классический шутер от первого лица Warface: Breakout вышел!
26 мая 2020, 22:01
Вышел давно ожидаемый шутер от первого лица Warface: Breakout. Доступны версии для PlayStation 4 и Xbox One. Игра напоминает классическую Counter-Strike компании Valve. Цена - $19,9. Игра доступна для загрузки в том числе из России.
Вас ждут наёмники будущего. Присоединяйтесь к их элитному отряду и в бой!
Бойцы одной команды пытаются заложить бомбу, а второй - их остановить. Первые - это "Жнецы": радикальная группировка, выросшая из отрядов сопротивления. Вторые - это "Стражи": бывшие военные на службе у корпорации.
На выбор представлено свыше 30 реалистичных моделей оружия под различные стили игры. Можно вести огонь из штурмовых винтовок и ПП, поджидать противников в узких коридорах с дробовиком или уничтожать их из снайперской винтовки или пулемёта.
В игре представлены разнообразные карты, разработанные специально для тактической командной игры. От футуристичных городов до заброшенных исследовательских станций в пустыне - вы сможете вести боевые действия по всему миру.
Команды получают кредиты за выполнение целей и убийство противников и затем тратят их на приобретение нового снаряжения в начале следующего раунда. Правила просты, но каждый матч предлагает уникальные игровые ситуации.
Успех зависит от правильно выбранной стратегии и слаженной командной работы. Придется закупать оружие, ставить на активацию/деактивации бомбы. Приготовьтесь получить новый игровой опыт.
С каждым новым сезоном игроков будут ждать новые возможности и новые испытания. Выполняйте сезонные миссии и повышайте свой рейтинг, чтобы получить новые косметические предметы, которые позволят создать свой уникальный образ.
Органы управления специально оптимизированы для консолей. Ожидаются бесплатные сезонные обновления.
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