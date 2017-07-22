32-дюймовый профессиональный дисплей Apple 6K Pro XDR был отмечен как «Дисплей года» в конкурсе SID
27 мая 2020, 21:00
Организация The Society for Information Display (SID), созданная в 1962 году и представляющая интересы отрасли дисплейной техники (телевизоров и компьютерных мониторов), объявила победителей Конкурса 2020 года на звание лучшего дисплея года - 26th Annual Display Industry Awards. Награду за «самые значительные технологические достижения и/или выдающиеся характеристики» получили следующие модели:
- Pro Display XDR компании Apple;
- 65-дюймовый дисплей UHD BD Cell Display компании BOE Technology;
- Дисплей Foldable Display компании Samsung Display.
32-дюймовый дисплей Apple 6K Pro XDR
Как отметил Вай Чен (Wei Chen), председатель экспертного комитета, в настоящее время наблюдается стремительный рост уровня совершенства OLED-технологии. При этом существующая технология производства ЖК-дисплеев (LCD) тоже не сдает свои позиции и продолжает бороться за место на рынке. Она демонстрирует новые технологические возможности, которые нашли отражение в этом году на разных примерах. Среди них он особо выделил методику создания ячеек сверхвысокой четкости (ultra-high definition) UHD BD Cell, реализованную компанией BOE, и технологию Pro Display XDR компании Apple.
Каждый из победителей, отмеченных жюри, сумел добиться высокой производительности при создании изображения на ЖК-дисплее с высоким динамическим диапазоном (HDR), применяя свой уникальный подход, отметил председатель жюри
Особых похвал был отмечен 32-дюймовый дисплей Apple 6K Pro XDR. Было заявлено, что имея разрешение 6K Retina и отображая более 20 млн пикселей, модель Apple Pro Display XDR устанавливает новую планку возможностей для профессиональных дисплеев.
Были отмечены высокая точность цветопередачи и реалистичное воспроизведение изображений во всех без исключения профессиональных приложениях: редакторы фотографий, видеоредакторы, 3D-аниматоры.
Членам жюри понравился особо полный набор функций, которые предлагает Apple Pro Display XDR. Было заявлено, что их количество является беспрецедентным для дисплеев в своем ценовом диапазоне.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".