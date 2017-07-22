PUBG Mobile: названы Top-5 стрелкового вооружения для сражений в стиле Rush
31 мая 2020, 13:31
Игра PUBG Mobile известна всем геймерам. Это - международная версия популярной многопользовательской онлайн-игры в жанре королевской битвы PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Разработка игры ведется студией PUBG Corporation, дочерней компанией корейского издателя Bluehole.
В основе сюжета - японский фильм «Королевская битва» 2000 года. В игре до 100 игроков- участников. Они десантируются на остров на парашютах, ищут снаряжение и оружие, чтобы убить других участников, стараясь самим остаться в живых. Игра в каждом раунде ведется до последнего выжившего игрока или команды.
В PUBG Mobile есть много игровых стилей, большинство из них возникают спонтанно, в зависимости от игровых ситуаций. Для ясности назовем некоторые из существующих стилей игры.
Например, игра на длинной дистанции, где важно умело пользоваться оптическим прицелом. Поэтому победа зависит от его наличия. А, честно говоря, прицелы не всегда доступны в каждой игре. Если нет оптики, то в этом случае игра переходит в ближний бой или CQB, т.е. стремительной схваткой на ближней дистанции. А когда происходит столкновение в городской местности, то пара гранат иногда дает больше шансов на победу, чем оптический прицел. При работе на открытых площадках пригодятся дымовые шашки - они помогают создать эффективный визуальный барьер, позволяющий ударить с фланга.
Все виды оружия эффективны, если игрок знает, как их использовать. Но выбор среди некоторых видов оружия, как правило, тоже полезен. Индийское издание BGR.com предложило свой рейтинг Top-5 лучших примеров стрелкового оружия для Rush-столкновений.
1. Groza - Редкий и смертельный, созданный для Rush-ной игры
Этот - тот вид оружия, которого надо бояться всегда. Часто оно оказывается эффективней нашего АКМ. Применив Groza, игрок часто побеждает. Сочетает в себе убойную силу АКМ и высокую скорострельность, близкую к М416. С его помощью можно уничтожить сразу целую команду во время броска. Groza была создана специально для стиля Rush.
2. M416 - всепогодный всесезонный автомат
M416 имеет самую высокую скорострельность среди всех предлагаемых видов стрелкового оружия. Он использует стандартный 5,56-мм бронебойный боеприпас. Один из наиболее часто встречающихся в игре видов оружия. Подразумевает использование различных дополнительных приспособлений, отличается сильной отдачей. Демонстрирует отличные разрушительные свойства в ближнем бою. Ему присуждено второе место, холя он мог бы быть и первым.. Но ребята из Индии любят Groza!
3. ДП-28 - Groza для тех, кому пока не по карману настоящая Groza
DP-28 - мощная пушка, в этом нет никаких сомнений. Способна наносить довольно значительный урон, но скорострельность довольно низкая, а отдача высокая. Как и другие автоматы, позволяет использовать оптический прицел. Благодаря большой емкости магазина, удобна для участия в длительных перестрелках. При сражениях в стиле Rush достаточно всего несколько выстрелов, чтобы уложить врага и нанести ему невосполнимый ущерб.
4. Beryl М762 - АКМ с различными навесными приспособлениями
Это оружие тоже является основным для сражений в стиле Rush. Это - лучшая версия АКМ (ну,любят индийские ребята AKM тоже, что взять?). Демонстрирует аналогичные боевые свойства, если оценивать по наносимому пушкой ущербу, а также высокой скорострельностью. Есть дополнительное преимущество - большего количество навесных приспособлений. Имеет небольшую отдачу и с ним легче управляться в перестрелке, чем с тяжелым пулеметом.
Это другой вариант LMG, кроме DP-28. Этот вариант оружия занимает более низкое место, чем другие, поскольку наносимый урон ниже. Но больше всего раздражает, насколько мучительно долго идет перезарядка. Зато если применять в бою, то его возможностей более чем достаточно, чтобы уничтожить целую команду дважды. M249 SAW (Squad Automatic Weapon) стреляет 5,56мм натовскими патронами. Этот автомат часто использовался натовскими военными для подавления или прикрытия огня дружественных сил. Здесь он также активно применяется на полях сражений, чтобы косить любого, кому не повезло попасть на его линию огня.