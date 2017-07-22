Thermaltake анонсировала новый корпус для персонального компьютера под названием Thermaltake DistroCase 350P. Это полностью модульное шасси со специальной дисковой пластиной, где размещаются все основные компоненты ПК. Эта многофункциональная модель включает в себя собственные помпу, резервуар и несколько входов и выходов, что обеспечивает пользователям, геймерам и энтузиастам более простой способ проектирования своих охлаждающих систем.
Шасси DistroCase 350P - это полностью прозрачный со всех сторон корпус ПК, который позволит подробно разглядеть всю начинку компьютера. Задняя панель этого корпуса выполнена из закаленного стекла и имеет толщину 5 мм. На борту предустановлены: помпа и распределительная пластина для системы охлаждения. Помпа D5 позволяет охлаждающей жидкости плавно проходить через весь корпус, равномерно охлаждая все компоненты ПК, которые подключены к системе охлаждения.
На борту RGB-подсветка, состоящая из 48 светодиодов, которая управляется с помощью программного обеспечения конкретной материнской платы или с помощью ПО NeonMaker. Для управления подсветкой также можно использовать голосовое управление, голосовой сервис Amazon Alexa и Razer Chroma, используя запатентованное программное обеспечение экосистемы Thermaltake TT RGB PLUS.
NeonMaker - это новое программное обеспечение для редактирования настроек освещения RGB. NeonMaker предоставляет различные потрясающие предустановленные световые эффекты и позволяет пользователям редактировать свои световые эффекты на каждом отдельном светодиоде, предоставляя доступ к дальнейшим настраиваемым опциям освещения.
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