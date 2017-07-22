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Google обновит Chromecast на Sabrina, а в перспективе Android TV заменит на Google TV

03 июня 2020, 13:10


Еще в прошлом месяце в сети появилось сообщения, что Google собирается выпустить на рынок новое устройство Chromecast Ultra. Он должно быть более мощным, чем прежний «ТВ-свисток» Chromecast - небольшое устройство, которое можно было подсоединить к внешнему порту телевизора и транслировать через него со смартфона на экран любой совместимый контент - видео, фильмы, музыку, фото и т.д.

Затем появились слухи, что в обновленный «свисток» Chromecast Ultra добавят что-то еще более серьезное. Оказалось, что речь шла о поддержке операционной системы Android TV. Это - «обязательный» ингредиент практически всех современных моделей смарт-ТВ, благодаря которому они превращаются из обычного телевизора в интеллектуальное ТВ-устройство.

Google обновит Chromecast на Sabrina, а в перспективе Android TV заменит на Google TV


Но информация продолжала поступать, и теперь о «таинственном» ТВ-устройстве Google появилось гораздо больше информации в сети.

Как стало известно, Google планирует выпустить устройство, которое станет намного более привлекательным - и по дизайну, и изнутри. Официальным названием его станет Google Sabrina. Были подтверждены слухи и по поводу использования Android TV.

Существенным отличием от прежнего «свистка» станет измененный дизайн. Новая модель Google Sabrina будет подобна морскому камешку, что отражает большое внимание, уделяемое сейчас Google внешнему виду выпускаемых устройств. Из-за просочившихся изображений можно узнать, что на внешней поверхности Google Sabrina будет отображаться большой символ «G» - фирменный бренд-знак. Само устройство будет доступно в трех цветах: черном, белом и розовом.




Устройство можно будет подключить к телевизору по HDMI-порту. После запуска полноценной ОС Android TV будет предоставлена возможность для работы со сторонними приложениями, браузером, играми. Будут доступны различные онлайн-кинотеатры. Этот функциональный набор значительно богаче, чем у прежних приставок Chromecast.

В комплект устройства также войдет новый пульт дистанционного управления. Если судить по опубликованным снимкам, он очень похоже на Daydream View. Помимо кольцевого джойстика для навигации на нем будут размещены еще шесть кнопок - «Назад», «Помощник», «Домой», «Лучшее / Избранное», «Воспроизведение / Пауза» и «Отключение звука».

Google обновит Chromecast на Sabrina, а в перспективе Android TV заменит на Google TV


Еще одна интересная деталь, которая просочилась в онлайн, - это обновление интерфейса Android TV. Видно, что он будет ориентирован на контент и удобство доступа к нему. В некоторых сообщениях указывается, что Android TV скоро может быть переименован в Google TV.

Известно также, что устройство будет работать на чипсете Amlogic и будет поддерживать Dolby Audio.



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