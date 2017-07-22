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Порт Outer Worlds Switch оказался шокирующе провальным

06 июня 2020, 19:33


Эксперты из команды Digital Foundry опубликовали видеообзор с подробным техническим анализом порта Switch, разработанного студией Obsidian Entertainment по мотивам фантастической компьютерной ролевой RPG-игры The Outer Worlds. Общая оценка: док оказался «шокирующе плохой версией» игры.

Порт Outer Worlds Switch оказался шокирующе провальным


Плохое впечатление оставили не только низкое качество растра. Игра воспроизводится с динамически меняющимся разрешением при довольно низком качестве - 720p для ТВ-воспроизведения и между 540p и 368p для портативного варианта. В результате качество пиксельной прорисовки оказалось далеко не лучшим. Но это - не единственный визуальный ляп клона.

Порт Outer Worlds Switch оказался шокирующе провальным


Эксперты Digital Foundry отмечают множество графических дефектов: всплывающие объекты, незагруженные текстуры, всевозможные глюки, вызывающие замедленную загрузку и отрисовку зданий или элементов среды, отсутствие лесных насаждений, плохая прорисовка деревьев, различный графический мусор и другие визуальные элементы. Все это сильно режет глаз, отметили эксперты. Фактически, отмечают они, потерян огромный объем визуального контента.



Главной причиной плохой работы порта эксперты Digital Foundry видят в его низкой производительности. «The Outer Worlds Switch выглядела бы вполне прилично, но игрокам приходится часто встречаться с тем, что время от времени сцена выглядит как «мокрая газета».

Главная причина, по всей видимости, считают эксперты, - слишком медленная подгрузка текстур. На это иногда уходит по несколько секунд, и такая задержка наблюдается визуально.

В результате низкая детализация и невысокая производительность оставляют неприятное впечатление. В то же время на некоторых очень маленьких участках игра работает со вполне приличной скоростью 30 кадров/сек.




The Outer Worlds

The Outer Worlds - это однопользовательская научно-фантастическая ролевая игра с видом от первого лица. Ее оригинальная версия была разработана американской компанией Obsidian Entertainment для платформ Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Действие игры происходит в будущем в вымышленной вселенной. Игрок принимает на себя роль пассажира космического корабля, вышедшего из крио-сна и отправленного к недавно основанной колонии Альцион на окраине галактики. При пробуждении оказалось, что колония уже давно освоена человечеством, а игровой персонаж и его товарищи по несчастью пробыли в замороженном виде 70 лет. Колонисты оказываются в центре масштабного заговора, который угрожает существованию всей колонии.

Порт Outer Worlds Switch оказался шокирующе провальным


Колония включает в себя две планеты - одна была терраформирована и сделана более пригодной для человеческой жизни, в то время как вторая представляет собой дикий мир с опасной фауной.

В распоряжении колонистов оказывается космический корабль, который помогает им перемещаться между различными локациями. Он используется ими для хранения собранных предметов и служит домом.



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