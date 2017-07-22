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Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - выпуск рамастеринг-версии назначен на 11 августа

06 июня 2020, 20:27


Давно ожидаемый ремастеринг культовой игры начала прошлого десятилетия Kingdoms of Amalur: Reckoning состоится 11 августа (по другим источникам - 18 августа). Об этом сообщила Microsoft. Новое название игры будет Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Обновленная версия выйдет для платформы Xbox One. Купить игру на первых порах можно будет в онлайн-магазине Xbox.

Оригинальная однопользовательская ролевая игра Kingdoms of Amalur: Reckoning была выпущена в 2012 году. Позднее вышли два дополнения к игре: The Legend of Dead Kel и Teeth of Naros.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - выпуск рамастеринг-версии назначен на 11 августа


Разработчиками игры стали компании Big Huge Games и 38 Studios, позднее издателем игры стала Electronic Arts. Игра появился для платформ Microsoft Windows, Xbox 360 и PlayStation 3. Вселенную игры создал автор фэнтэзи Роберт Сальваторе совместно с Тоддом Макфарлейном, создателем комикса Spawn.




В оригинальной игре были представлены пять различных регионов. В игре участвовали четыре расы: Almain (знатные люди), Varani (бродячие люди), Ljosalfar (светлые эльфы), Dokkalfar (тёмные эльфы). Каждому воину, разбойнику и магу могли принадлежать три дерева классов: сила, ловкость и колдовство, причем каждый собирался из 22 различных способностей.

Игрок начинал действовать с чистого листа, проснувшись в куче трупов после возвращения с того света. Игра использовала уникальную систему «судьбы». С ее помощью игрок мог открывать различные «судьбы», развивать дерево умений.



Но у оригинальной игры Kingdoms of Amalur: Reckoning, несмотря на ее популярность, случилась трудная судьба. Студия 38 Studios позднее подала заявление о банкротстве. В 2018 году стало известно о переходе прав на Kingdoms of Amalur от Electronic Arts в руки издательства THQ Nordic, которая ранее уже переиздала такие игры, как Destroy All Humans, Darksiders. В результате, 4 июня 2020 года THQ Nordic анонсировала переиздание Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Разработкой новой ремастер-версии занималась студия Kaiko. Из других источников известно, что релиз должен состояться 18 августа 2020 года на плаформах PC, Xbox One, PS4. Сообщается, что проект получит новые «потрясающие визуальные эффекты и изысканные игровые процессы».



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