Riot Games и Crisis Text Line будут оказывать психологическую помощь геймерам, нуждающимся в помощи
09 июня 2020, 21:41
Американская компания Riot Games, известный разработчик видеоигр, издатель и организатор киберспортивных турниров, объявила о запуске совместного проекта с глобальной некоммерческой организацией Crisis Text Line. Проект направлен на оказание психологической помощи геймерам, оказавшимся в сложной психологической ситуации.
Riot Games заявила, что геймеры могут обращаться за помощью, отправив сообщение «RIOT» в службу поддержки. Сервис доступен для всех пользователей, находящихся в США, Канаде, Англии и Ирландии. Все услуги будут предоставляться бесплатно.
Организация Crisis Text Line имеет большой опыт в оказании психологической помощи гражданам. Ее основной вид деятельности - поддержка службы бесплатных текстовых сообщений для граждан, столкнувшихся с психологическими проблемами. Компания оказывает помощь тем, кто в ней нуждается в кризисных ситуациях. Они могут отправить SMS-сообщение с запросом и получить психологическую поддержку с соблюдения полной конфиденциальности.
Служба Crisis Text Line предоставляет свои услуги для всех без исключения жителей в США, Канаде, Великобритании и Ирландии. Любой желающий может написать и получить поддержку. Ему не потребуется разговаривать напрямую с незнакомым человеком. В Crisis Text Line считают, что такой формат может помешать протянуть руку пострадавшим. Сообщения являются конфиденциальными, использование сервиса бесплатное.
Новое партнерство с Riot Games по сути - это продолжение уже существующего сервиса. Пользователям в США необходимо отправить сообщение по адресу 741741, только вместо привычного слова HOME надо написать слово RIOT. Организация стремится предложить поддержку людям, которые испытывают различные психические проблемы, включая мысли о нанесении себе повреждений и самоубийстве, при беспокойстве, в случае горя, при издевательствах, при нахождении в состоянии депрессии, при одиночестве и различных видах насилия.
Для геймеров, находящийся в Великобритании, доступ к услуге предоставляется после отправки сообщение HOME на номер 85258. Те, кто находится в Ирландии, могут сделать то же самое, используя номер 086 1800 280.
На веб-сайте Crisis Text Line есть дополнительная информация об услуге. Поддержка предоставляется квалифицированными консультантами.
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