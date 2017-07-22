Качественный монитор с внушительными характеристиками - это огромная составляющая успеха профессионального геймера или человека, чья профессия связана с повседневной творческой работой за своим ПК. Такой монитор должен иметь соответствующую диагональ, разрешение и частоту обновления экрана. Именно такой монитор, обладающий премиальными характеристиками, представила компания Voitek.
Модель под названием Voitek GFI27QXA - 27-дюймовый игровой монитор с внушительными характеристиками. Он предлагает панель IPS с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 пикселей), частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой адаптивной синхронизации VESA, AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC и HDR (ограничена 60 Гц).
Другие спецификации включают максимальную яркость 350 кд/м2, контрастность 1000: 1, и возможность отображения 16,7 миллиона цветов. Входы включают в себя два DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0.
Кроме того, Voitek обещает замену даже в случае лишь одного мертвого пикселя, в то время как другие бренды требуют кластеры мертвых пикселей). На монитор действует трехлетняя гарантия, а его цена составляет $749 (52 000 руб.).
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