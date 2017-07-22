РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Voitek GFI27QXA: игровой монитор с гарантией на каждый пиксель

15 июня 2020, 09:02




Качественный монитор с внушительными характеристиками - это огромная составляющая успеха профессионального геймера или человека, чья профессия связана с повседневной творческой работой за своим ПК. Такой монитор должен иметь соответствующую диагональ, разрешение и частоту обновления экрана. Именно такой монитор, обладающий премиальными характеристиками, представила компания Voitek.

Анонс Voitek GFI27QXA


Модель под названием Voitek GFI27QXA - 27-дюймовый игровой монитор с внушительными характеристиками. Он предлагает панель IPS с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 пикселей), частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой адаптивной синхронизации VESA, AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC и HDR (ограничена 60 Гц).

Анонс Voitek GFI27QXA


Другие спецификации включают максимальную яркость 350 кд/м2, контрастность 1000: 1, и возможность отображения 16,7 миллиона цветов. Входы включают в себя два DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0.

Анонс Voitek GFI27QXA


Кроме того, Voitek обещает замену даже в случае лишь одного мертвого пикселя, в то время как другие бренды требуют кластеры мертвых пикселей). На монитор действует трехлетняя гарантия, а его цена составляет $749 (52 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Слухи: Xiaomi на днях представит игровой монитор с частотой обновления 165 Гц
  • Растягиваемые дисплеи для смартфонов могут стать реальностью уже к 2024 году
  • ASUS выпустила игровой монитор ROG Strix XG17AHP, который можно взять с собой в дорогу
  • Игровой монитор Acer Predator X38P появился на российском рынке
  • Телевизоры Sony BRAVIA серии XH90 добрались до России

    • следующая новость
    Xiaomi/Redmi могут выпустить новый смартфон с Dimensity 1000+ уже в июле

    предыдущая новость
    Metal: Hellsinger - шутер от первого лица в стиле хеви-метал - выйдет в 2021 году

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучшая оперативная память Лучшая материнская плата Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 июня, 2020

    Премиум-реселлер Apple рассекретил дизайн iPhone 12

    Трем экс-сотрудникам Micron дали реальные сроки за коммерческий шпионаж

    Новый мобильный процессор AMD "Renoir" устойчиво работает и без пассивного радиатора

    Анонс Silicon Power US70: сверхбыстрый SSD с интерфейсом PCIe 4.0

    Xiaomi анонсировала игровой монитор с частотой обновления 165 Гц

    Xiaomi/Redmi могут выпустить новый смартфон с Dimensity 1000+ уже в июле

    Анонс Voitek GFI27QXA: игровой монитор с гарантией на каждый пиксель

    14 июня, 2020

    Metal: Hellsinger - шутер от первого лица в стиле хеви-метал - выйдет в 2021 году

    GeIL выпустила «гоночную» серию Orion RAM для геймеров и дизайнеров

    13 июня, 2020

    Ремейк "XIII" стартует на современных консолях 10 ноября

    Honor скоро представит игровой ноутбук

    В Android 11 появится запись видеофайлов размером более 4 Гбайт

    Samsung может производить чипы 5G для Huawei в обмен на долю рынка смартфонов

    США придется выплачивать Huawei немалые отчисления при внедрении 5G

    Слухи: Samsung Galaxy Fold 2 получит дисплеи больше, чем у предшественника

    Миллионы умных гаджетов могут перестать работать уже в следующем году

    12 июня, 2020

    DigiTimes: новый десант продуктов Apple можно ждать во «второй половине» 2020 года

    Победителем конкурса Facebook по распознаванию фейковых видео стал Селим Сефербеков, инженер из Минска

    Sony назвала 26 лучших игр для геймеров с новой консолью PlayStation 5

    Раскрыт простейший хак, который позволяет смотреть ролики на YouTube без рекламы

    ССЫЛКИ