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Realme C11 станет первым в мире недорогим игровым смартфоном на базе MediaTek Helio G35

20 июня 2020, 21:15


Китайская компания Realme собирается выпустить в ближайшее время игровой смартфон начального уровня под названием Realme C11. Для его оснащения впервые выбран композитный процессор MediaTek Helio G35 SoC. Анонс нового аппарата состоится в Малайзии, а затем его представят в других регионах мира.

Уже опубликован тизер нового игрового смартфона, который украшает текст: «Первый в мире Helio G35 - играйте с удовольствием». Однако в тизере не указывается название будущего устройства.

Realme C11 станет первым в мире недорогим игровым смартфоном на базе MediaTek Helio G35


После этого ряд малайзийских игровых изданий провели исследования заявок, которые компания Realme подавала для сертификации гаджета в стране. Им удалось обнаружить, что ранее на портале сертификации TKDN в Индонезии появлялась модель под номером RMX2185.

Позднее аналогичные заявки на сертификацию были обнаружены и в других сертификационных центрах других стран: EEC в Евросоюзе, SIRIM в Малайзии, NBTC в Тайланде. Сравнение их привело к заключению, что речь идет об одном и том же устройстве - Realme C11.

К сожалению, больше никакой информации о новом телефоне пока нет, за исключением того факта, что это будет смартфон начального уровня, который будет работать на еще не анонсированном процессоре MediaTek Helio G35 SoC с возможностью подключения сетей 4G.




Из названного выбора ясно, что это будет не просто недорогой смартфон, а именно геймерская модель начального уровня. Чипы серии MediaTek Helio G производитель рассматривает как геймерские, оснащая их поддержкой инструментов для запуска игровой поддержки. Пока в арсенале производителя есть только чипы серий MediaTek Helio G90, MediaTek Helio G85, MediaTek Helio G80 и MediaTek Helio G70. Название MediaTek Helio G35 указывает на то, что это будет недорогой геймерский чип начального уровня.



В сети уже появились предположения о выборе предшественника, который мог быть использован компанией Realme как прототип для нового смартфона.

Realme C11 станет первым в мире недорогим игровым смартфоном на базе MediaTek Helio G35


Некоторые называют на модель Realme C3. Если это предположение верно, то на новом игровом смартфоне Realme C11 можно будет увидеть двойной или тройной блок камер, дисплей HD+, аккумулятор большой емкости, 3,5-мм разъем для наушников и Android 10 с фирменным Realme UI.

Другие называют в качестве прототипа чипсет MediaTek Helio P35, анонсированный в декабре 2018 года. Этот мобильный чипсет отличался неплохой производительностью благодаря использованию 8-ядерного процессора ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графического процессора IMG PowerVR GE8320, работающим на частотах до 680 МГц. Если это предположение достоверно, то можно ожидать замену графического блока чипсета, что позволит добиться улучшенной игровой поддержки.

Realme C11 станет первым в мире недорогим игровым смартфоном на базе MediaTek Helio G35


Как бы то ни было, осталось ждать всего несколько дней, чтобы узнать точно о новинке.



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