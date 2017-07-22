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NZXT выпустила ограниченную серию игровых корпусов в стиле Rainbow Six Siege

22 июня 2020, 16:13


Компания NZXT представила миру свой новый корпус для игрового ПК CRFT 06 H510 Siege, выполненный в стиле легендарной игры Rainbow Six Siege от Тома Клэнси.

CRFT 06 H510 Siege


CRFT 06 H510 Siege - шестой в серии лицензионных игровых продуктов NZXT, выпускаемый ограниченным тиражом, и это знаковый фортификационный компонент вашего боевого ПК. Новинка оснащена ярким светящимся логотипом 6 на фронтальной панели и позволяет продемонстрировать всю начинку вашей игровой машины.




В NZXT подчеркнули, что для них стало честью сотрудничать с Ubisoft над созданием H510 с невероятно популярной Rainbow Six Siege Тома Клэнси. При разработке этого корпуса была даже собрана группа экспертов из числа сотрудников NZXT, которые являются ярыми поклонниками игры. Поэтому, никаких сомнений в том, что продукт понравится пользователям, не остается.

CRFT 06 H510 Siege


Корпус CRFT 06 H510 Siege поставляется с особым NZXT PUCK в виде взрывного устройства и брелоком с логотипом "6". Выпущено всего 500 экземпляров этого корпуса, поэтому заказывать надо пока они не закончились.

CRFT 06 H510 Siege


Кроме эксклюзивности этой модели, стоит отметить, что она удобна при сборке игрового ПК или его модернизации. Передняя панель корпуса оборудована разъемом USB-C, совместимым с USB 3.1 Gen 2. Сам же корпус полностью выполнен из стали, а прокладка проводов внутри стала еще удобнее и понятней благодаря системе укладке кабеля. Цена CRFT 06 H510 Siege - $280 (20 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


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