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AMD B550 отлично работает с процессорами Zen+ «Pinnacle Ridge» и «Picasso», хотя AMD говорит об их несовместимости

29 июня 2020, 09:40


Отличительная особенность чипсета AMD B550 состоит в том, что он предназначен исключительно для поддержки только новых процессоров 3-го поколения. Первым образцом стал процессор Ryzen "Matisse". Следом идут новые процессоры "Vermeer" на базе Renoir и Zen 3, когда они появятся.

Официально AMD пошла на серьезный шаг: при разработке чипсета AMD B550 компания отказался от поддержки ранее выпущенных процессоров. В частности, AMD B550 не предназначен для работы с процессорами AMD Ryzen 1-го и 2-го поколения. Из списка поддержки были вычеркнуты даже APU Ryzen 5 3400G и 3200G на базе более старой микроархитектуры Zen+. Чтобы отразить эту особенность, AMD сделала даже соответствующую отметку на упаковке.

AMD B550 отлично работает с процессорами Zen+ «Pinnacle Ridge» и «Picasso», хотя AMD утверждает об их несовместимости


В то же время, энтузиасты не смогли пройти мимо и принять на веру это утверждение просто так. Нашлись самые «отчаянные» и продвинутые, кто не побоялись испытать достоверность утверждений AMD.




К огромному удивлению, системы, собранные на базе материнской платы B550 и прежних моделей процессоров, удалось не только запустить, но и прогнать по ним тесты. Их результаты приведены на изображениях.

Их опубликовал пользователь с ником 188 «momomo_us». Он использовал игровую материнскую плату ASUS TUF Gaming B550M-Plu, процессорный модуль APU Ryzen 5 3400G на базе Zen+ семейства Picasso, и процессор Ryzen 5 2600X семейства Pinnacle Ridge. Тесты проводились с помощью CPU-Z.

AMD B550 отлично работает с процессорами Zen+ «Pinnacle Ridge» и «Picasso», хотя AMD утверждает об их несовместимости


Исходя из его скриншотов, можно сделать вывод, что для системной платы использовался BIOS 0608 (от 15.06.2020). В официальных документах AMD нет ссылок на то, что именно этот комплект может работать иначе, чем другие. В то же время, на скриншотах CPU-Z не указана версия AGESA в строке версии BIOS - это также необходимо отметить.

Как бы там ни было, но полученный результат многие оценили как «очень интересный».

AMD B550 отлично работает с процессорами Zen+ «Pinnacle Ridge» и «Picasso», хотя AMD утверждает об их несовместимости


Пока от энтузиастов нет окончательных рекомендаций, что можно рискнуть и брать новые материнские платы B550, чтобы запускать их в работу вместе со старыми процессорами. Но сомнения в полной достоверности утверждений AMD относительно отсутствия поддержки системными платами на чипсете AMD B550 старых процессоров уже возникли.



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