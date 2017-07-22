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Анонс AeroCool Prime: вместительный башенный корпус с ARGB

30 июня 2020, 10:44




AeroCool действительно любит вертикальные RGB-диффузоры, которые разделяют переднюю панель корпуса пополам. Это прослеживалось на моделях Klaw и Playa, а теперь получило применение и в новом корпусе AeroCool Prime.

Анонс AeroCool Prime


Новый башенный корпус AeroCool оснащен тремя большими светодиодными диффузорами ARGB по центру передней панели, обрамленными парой сетчатых воздухозаборников для передних вентиляторов. На борту уже установлен 120-миллиметровый вытяжной вентилятор, который также украшен ARGB-подсветкой. Внутри корпуса предусмотрена однокамерная компоновка (без горизонтальной перегородки).

Анонс AeroCool Prime


Лоток материнской платы AeroCool Prime обеспечивает зазор для видеокарт длиной до 30,2 см и процессорных кулеров высотой до 15,9 см. Функции хранения включают в себя два 3,5-дюймовых отсека для накопителей и возможность установки до трех 2,5-дюймовых накопителей.

Вентиляция включает в себя два передних воздухозаборника 140/120 мм, верхний выпуск 120 мм и задний выпуск 120 мм. Предусмотрена установка радиатора размерами 240 мм х 120 мм вдоль переднего впуска.

Анонс AeroCool Prime


На передней панели расположены три порта USB и гнездо HDA. Размеры самого корпуса составляют 205 x 442 x 376,5 мм. Компания пока не раскрывает цену на новинку.



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