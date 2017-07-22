AeroCool действительно любит вертикальные RGB-диффузоры, которые разделяют переднюю панель корпуса пополам. Это прослеживалось на моделях Klaw и Playa, а теперь получило применение и в новом корпусе AeroCool Prime.
Новый башенный корпус AeroCool оснащен тремя большими светодиодными диффузорами ARGB по центру передней панели, обрамленными парой сетчатых воздухозаборников для передних вентиляторов. На борту уже установлен 120-миллиметровый вытяжной вентилятор, который также украшен ARGB-подсветкой. Внутри корпуса предусмотрена однокамерная компоновка (без горизонтальной перегородки).
Лоток материнской платы AeroCool Prime обеспечивает зазор для видеокарт длиной до 30,2 см и процессорных кулеров высотой до 15,9 см. Функции хранения включают в себя два 3,5-дюймовых отсека для накопителей и возможность установки до трех 2,5-дюймовых накопителей.
Вентиляция включает в себя два передних воздухозаборника 140/120 мм, верхний выпуск 120 мм и задний выпуск 120 мм. Предусмотрена установка радиатора размерами 240 мм х 120 мм вдоль переднего впуска.
На передней панели расположены три порта USB и гнездо HDA. Размеры самого корпуса составляют 205 x 442 x 376,5 мм. Компания пока не раскрывает цену на новинку.
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