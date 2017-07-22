Тайна скрывавшейся ранее разработки процессора Core i9-10850K в линейке Comet Lake-S раскрыта
05 июля 2020, 16:33
Опираясь на публикацию Twitter-пользователя, теперь есть все основания утверждать, что Intel собирается выпустить еще одну модель в серии настольных процессоров Core i9 линейки Comet Lake-S для работы с сокетом LGA1200. По данным APISAK, это будет новая модель - процессор Core i9-10850K с 10 ядрами и 20 потоками.
Таинственная, ранее не объявленная модель процессора сильно напоминает процессор 10900K. С точки зрения производительности новая модель лишь совсем немного отличаться от уже известного «собрата» в сторону уменьшения. Такой вывод был сделан по немного более низкой тактовой частотой в режиме boost-разгона. Если у процессора 10900K она составляет 5,3 ГГц, то новая модель может быть разогнана до 5,2 ГГц, т.е. всего на 100 МГц меньше.
Остальная часть спецификации осталась практически неизменной по сравнению с предшественником. Новый процессор Intel имеет ту же конфигурацию использования кеша, что и модель 10900K - 20 Мбайт L3 и 2,5 Мбайт L2. Вполне вероятно, что новый процессор будет иметь и ту же самую тепловую мощность TDP, что и аналог более высокого класса. Впрочем, он достаточно высокий - 125 Вт. Справедливости ради, необходимо отметить, что все процессоры, в обозначении которых указывается знак K, имеют тепловую мощность 125 Вт.
Оценка производительности по тесту Geekbench 4, показала, что в многопоточном тесте Core i9-10850K работает всего на 5% медленнее, чем 10900K.
Как заявили эксперты, утечка информации о разработке ранее не объявленного процессора Core i9-10850K могла быть преднамеренной. Хотя об этом новом устройстве сообщается впервые, но эту утечку можно рассматривать как проявление желания Intel дать свой ответ на выпуск конкурирующего процессора AMD Ryzen 9 3900XT, запуск которого намечен на 7 июля.
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