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Fraunhofer HHI объявил о принятии нового универсального стандарта видеокодирования H.266/VVC

08 июля 2020, 15:45


Институт телекоммуникаций им. Фраунгофера (Fraunhofer HHI) объявил о принятии нового стандарта кодирования видео, получившего обозначение H.266 / Versatile Video Coding (VVC). Новый формат сохранения видео обеспечивает лучшее на сегодняшний день сжатие без снижения качества изображения.

Новый стандарт H.266/VVC был разработан совместно с партнерами Fraunhofer HHI, в число которых вошли Apple, Ericsson, Intel, Huawei, Microsoft, Qualcomm и Sony.

Упоминание в названии слова Versatile («Универсальный») означает, что новый кодек одинаково хорошо подходит для традиционного телевещания, для передачи видео по запросу (VoD), а также для трансляции видеоигр, видеоконференций и других приложений, требующих низкой задержки при передаче видеопотока. Внутри кодека имеются специальные инструменты, предназначенные для сжатия компьютерной графики, создания панорамного видео на 360°, а также для масштабирования с учетом изменения разрешения.

Fraunhofer HHI объявил о выпуске нового универсального стандарта видеокодирования H.266/VVC


H.266/VVC был разработан c прицелом на его применение для передачи видео сверхвысокого разрешения. Применение нового стандарта может оказаться полезным при потоковой передаче видео в высоком разрешении 4K/8K. Благодаря расширенной гибкости кодека, размер блоков в VVC увеличен до 256х256 пикселей, а подблоки могут быть прямоугольной формы. Улучшена компенсация движения за счет добавления нового механизма Overlapped Block Motion Compensation, связанного с перекрытием края соседних блоков и их последующим сглаживанием, что обычно выполняется при межкадровом предсказании.

В тоже время, необходимо отметить, что вычислительная сложность алгоритмов кодирования стала выше в несколько раз (до 10) по сравнению с HEVC.




По данным Fraunhofer HHI, применение стандарта H.266/VVC снижает примерно на 30-50% требования к скорости передачи данных по сравнению с текущим стандартом H.265 / High Efficiency Video Coding (HEVC). Например, для передачи 90-минутного видеоролика в формате UHD, закодированного по предыдущему стандарту H.265/HEVC, создавался файл размером 10 Гбайт. С переходом на новый стандарт аналогичный ролик занимает в сжатом виде всего 5 Гбайт.

«Посвятив разработке нового стандарта почти три года, мы гордимся тем, что сыграли важную роль в разработке H.266/VVC, - заявил Бенджамин Бросс, руководитель группы систем кодирования видео в Fraunhofer HHI. - Достигнут качественный скачок в эффективности кодирования при использовании H.266/VVC, Более того, с переходом на H.266/VVC выросла универсальность, что делает его применение более привлекательным для более широкого спектра приложений, связанных с передачей и хранением видео» .

Новый видеоформат H.266/VVC будет доступен для использования компаниями по единой и прозрачной модели лицензирования, основанной на принципе FRAND. Позднее в этом году ожидается выпуск первого программного средства для кодирования и декодирования видео с поддержкой H.266/VVC.



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