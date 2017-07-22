Будущий геймерский смартфон Lenovo Legion обогнал всех конкурентов на тестах Antutu
08 июля 2020, 16:36
Буквально на днях, Lenovo официально подтвердила, что готовит к выпуску новый игровой смартфон Lenovo Legion. Хотя дата запуска так и не была объявлена, в сети уже появилась информация о проведенном тестировании нового аппарата в тесте Antutu. Геймерский смартфон показал очень внушительный результат - 644 871 очков.
Опубликованный отчет Antutu интересен также тем, что в нем подтверждена информация о комплектации будущего смартфона. Из скриншота видно, что устройство будет использовать еще не анонсированный чип Snapdragon 865+. Согласно предварительной информации, этот новый чип представляет собой разогнанную версию флагманского процессора Snapdragon 865.
Модель версии L79031, принявшая участие в испытаниях, имела 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 512 Гбайт встроенной памяти UFS 3.1. В тесте Antutu на оценку производительности памяти Lenovo Legion набрал результат 114 314 баллов.
Производительность процессора была оценена на уровне 187 401 баллов, оценка работы графической подсистемы - 246 980 баллов.
Общий результат составил 648 871, что немного выше, чем 646 310 баллов, показанные с помощью тоже еще не выпущенного смартфона Asus ROG Phone III. Их «родство» в том, что оба аппарата используют один и тот же новейший процессор Snapdragon 865+.
Из предыдущих утечек также известно, что Lenovo Legion будет оснащен 20-Мп выдвижной селфи-камерой и двумя камерами на задней стороне - 64 и 16 Мп.
Для поддержки питания будет использоваться аккумулятор 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.
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