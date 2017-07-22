EVGA представила доступные блоки питания с сертификацией 80 Plus Bronze
09 июля 2020, 12:17
EVGA представила новую серию блоков питания, которые как утверждают в компании, сочетают в себе эффективность и надежность, при этом не сильно разоряя кошелек пользователя. Новые блоки питания имеют сертификацию 80 Plus Bronze и используют преобразователь постоянного тока.
Блоки питания EVGA BA оснащены одной шиной +12 В и снабжены полным набором средств защиты и всеми кабелями, необходимыми для создания современного игрового ПК.
Сертификация 80 Plus Bronze гарантирует высокую эффективность новинки. При обычной нагрузке этот блок питания эффективен на 85% или выше. На борту есть 120-мм вентилятор, который будет работать долго и обеспечит тихую работу и длительный срок службы блока питания.
Мощность блоков питания EVGA BA составляет 600 Вт. Серия EVGA BA также включает в себя полный набор средств защиты [OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP] для обеспечения безопасности. Производитель предоставляет трехлетнюю гарантию.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".