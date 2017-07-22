РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

EVGA представила доступные блоки питания с сертификацией 80 Plus Bronze

09 июля 2020, 12:17


EVGA представила новую серию блоков питания, которые как утверждают в компании, сочетают в себе эффективность и надежность, при этом не сильно разоряя кошелек пользователя. Новые блоки питания имеют сертификацию 80 Plus Bronze и используют преобразователь постоянного тока.

EVGA представила доступные блоки питания


Блоки питания EVGA BA оснащены одной шиной +12 В и снабжены полным набором средств защиты и всеми кабелями, необходимыми для создания современного игрового ПК.




Сертификация 80 Plus Bronze гарантирует высокую эффективность новинки. При обычной нагрузке этот блок питания эффективен на 85% или выше. На борту есть 120-мм вентилятор, который будет работать долго и обеспечит тихую работу и длительный срок службы блока питания.

Мощность блоков питания EVGA BA составляет 600 Вт. Серия EVGA BA также включает в себя полный набор средств защиты [OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP] для обеспечения безопасности. Производитель предоставляет трехлетнюю гарантию.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


Читайте также:

  • Jonsbo выпустила стильный SFF-корпус Jonsbo V8 с фантастическим дизайном
  • Анонс AeroCool Prime: вместительный башенный корпус с ARGB
  • DeepCool представила комплекты вентиляторов Gamer Storm TF-120S и TF-140S
  • Анонс DeepCool MF120 GT: корпусный вентилятор с RGB-подсветкой
  • Raijintek выпустил гигантский, красивый кулер MORPHEUS 8057 для AMD Navi и NVIDIA Turing

    • следующая новость
    Garmin обновила линейку премиальных умных часов, добавив функцию питания от солнечных батарей

    предыдущая новость
    Анонс PNY XLR8 Gaming RGB DDR4: геймерские модули памяти с RGB для настольных ПК

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Обзор Zyxel XGS1930-28HP Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 июля, 2020

    Mercedes представил новую систему MBUX 2.0 для бизнес-автомобилей S-класса выпуска 2021 года

    Геймерское оборудование Sennheiser будет продаваться под брендом EPOS

    Слухи: бюджетный 5G-чипсет Dimensity 600 появится уже в этом квартале

    Huawei HarmonyOS 2.0 будет работать на настольных ПК, носимых гаджетах и в ПО для автомобилей

    Garmin обновила линейку премиальных умных часов, добавив функцию питания от солнечных батарей

    EVGA представила доступные блоки питания с сертификацией 80 Plus Bronze

    Анонс PNY XLR8 Gaming RGB DDR4: геймерские модули памяти с RGB для настольных ПК

    Выпуск телевизоров Samsung на MicroLED-светодиодах откладывается из-за производственных задержек

    8 июля, 2020

    Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G заработал официально на частоте 3,1 ГГц

    Intel рассказала об особенностях Thunderbolt 4 и его скором появлении в ПК

    Слухи: Samsung откажется от зарядки в коробке смартфона

    Jonsbo выпустила стильный SFF-корпус Jonsbo V8 с фантастическим дизайном

    Будущий геймерский смартфон Lenovo Legion обогнал всех конкурентов на тестах Antutu

    Fraunhofer HHI объявил о принятии нового универсального стандарта видеокодирования H.266/VVC

    Nokia объявила о переходе на Open RAN, что снизит затраты операторов при строительстве телеком-сетей

    TCL разработала дисплей с динамическим переключением частоты обновления

    Microsoft может купить знаменитую продюссерскую студию Warner Bros Interactive Entertainment

    Тесты CPU-Z: Флагманский чип AMD Ryzen 7 4700G был разогнан до 4,75 ГГц на штатном охлаждении

    Raijintek представила линейку вентиляторов ADD EOS 12 RBW

    Слухи: все смартфоны линейки iPhone 5G получат OLED-дисплеи

    ССЫЛКИ