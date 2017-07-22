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Realme анонсировала геймерский бюджетный смартфон Narzo 10A на базе MediaTek Helio G70 SoC

10 июля 2020, 11:42


Компания Realme анонсировала запуск продаж в Индии геймерского смартфона Narzo 10A бюджетной серии - новый игровой эталон для молодых пользователей. Продажи начнутся через крупнейший в Индии онлайн-магазин Flipkart. Производитель обещает геймерам бюджетный смартфон с превосходными игровыми возможностями на базе чипсета MediaTek.

Как уже сказано, новое устройства ориентировано на молодое поколение пользователей, которым интересна в первую очередь не престижность, а игровой опыт. Поэтому они покупают в бюджетном ценовом сегменте, а не самое раскрученное.

Realme анонсировала геймерский бюджетный смартфон Narzo 10A на базе MediaTek Helio G70 SoC

Realme анонсировала геймерский бюджетный смартфон Narzo 10A на базе MediaTek Helio G70 SoC


Narzo 10A конкурирует с такими устройствами, как Redmi 8A Dual, Motorola Moto G8 Power Lite и Infinix Hot 9. Поэтому эту модель можно по праву отнести к примерам современного эталона в сегменте смартфонов начального уровня для геймеров.

Новая модель поставляется в двух цветовых вариантах оформления - So Blue и So White.

Realme Narzo 10A доступен в двух комплектациях. Базовая модель имеет 3 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт памяти, ее цена в пересчете на российскую валюту составляет около 8,500 рублей. Более мощный вариант комплектации предусматривает установку 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт памяти; цена на российском рынке на такую модель должна была бы составлять 9500 рублей (без учета трансграничных налогов). При покупке через интернет-магазин Flipkart покупатели получают 5% cash-back на кредитную карту Flipkart Axis Bank или 5%-ную скидку при покупке на кредитную карту Axis Bank Buzz.

Важный бонус для индийских покупателей смартфона в интернет-магазине Flipkart - это бесплатная пробная подписка на YouTube Premium на шесть месяцев. Это эквивалентно 1200 руб. по ценам российского рынка. На само устройство предоставляется один год гарантии, на акссесуары - шесть месяцев.




С точки зрения технических характеристик, Realme Narzo 10A имеет 6,5-дюймовый IPS ЖК-дисплей с разрешением HD+ (1600х720 пк). Дисплей защищен покрытием Corning Gorilla Glass 3. Размер ОЗУ составляет 3 Гбайт или 4 Гбайт, размер основной памяти - 32 Гбайт или 64 Гбайт.

Новый аппарат работает на базе Android 10, поверх которой установлен Realme UI 1.0.

Внутри Realme Narzo 10A оснащен процессором MediaTek Helio G70 и графическим процессором Mali-G52. Фото-возможности представлены тройной тыльной камерой и 5-мегапиксельной селфи-камерой. Тыльный камерный блок представлен 12 Мп основной камерой с диафрагмой f/1.8. В придачу к нему идут также 2 Мп портретная камера с диафрагмой f/2.4 и 2 Мп камера для макросъемки. Т.е. пользователь не обижен этими возможностями, а особые изыски в фото геймеру не нужны, посчитал вендор.

На задней панели установлен датчик отпечатка пальца. Емкость батареи - 5000 мАч - достойный выбор для геймера.



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