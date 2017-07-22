Realme анонсировала геймерский бюджетный смартфон Narzo 10A на базе MediaTek Helio G70 SoC
10 июля 2020, 11:42
Компания Realme анонсировала запуск продаж в Индии геймерского смартфона Narzo 10A бюджетной серии - новый игровой эталон для молодых пользователей. Продажи начнутся через крупнейший в Индии онлайн-магазин Flipkart. Производитель обещает геймерам бюджетный смартфон с превосходными игровыми возможностями на базе чипсета MediaTek.
Как уже сказано, новое устройства ориентировано на молодое поколение пользователей, которым интересна в первую очередь не престижность, а игровой опыт. Поэтому они покупают в бюджетном ценовом сегменте, а не самое раскрученное.
Realme анонсировала геймерский бюджетный смартфон Narzo 10A на базе MediaTek Helio G70 SoC
Narzo 10A конкурирует с такими устройствами, как Redmi 8A Dual, Motorola Moto G8 Power Lite и Infinix Hot 9. Поэтому эту модель можно по праву отнести к примерам современного эталона в сегменте смартфонов начального уровня для геймеров.
Новая модель поставляется в двух цветовых вариантах оформления - So Blue и So White.
Realme Narzo 10A доступен в двух комплектациях. Базовая модель имеет 3 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт памяти, ее цена в пересчете на российскую валюту составляет около 8,500 рублей. Более мощный вариант комплектации предусматривает установку 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт памяти; цена на российском рынке на такую модель должна была бы составлять 9500 рублей (без учета трансграничных налогов). При покупке через интернет-магазин Flipkart покупатели получают 5% cash-back на кредитную карту Flipkart Axis Bank или 5%-ную скидку при покупке на кредитную карту Axis Bank Buzz.
Важный бонус для индийских покупателей смартфона в интернет-магазине Flipkart - это бесплатная пробная подписка на YouTube Premium на шесть месяцев. Это эквивалентно 1200 руб. по ценам российского рынка. На само устройство предоставляется один год гарантии, на акссесуары - шесть месяцев.
С точки зрения технических характеристик, Realme Narzo 10A имеет 6,5-дюймовый IPS ЖК-дисплей с разрешением HD+ (1600х720 пк). Дисплей защищен покрытием Corning Gorilla Glass 3. Размер ОЗУ составляет 3 Гбайт или 4 Гбайт, размер основной памяти - 32 Гбайт или 64 Гбайт.
Новый аппарат работает на базе Android 10, поверх которой установлен Realme UI 1.0.
Внутри Realme Narzo 10A оснащен процессором MediaTek Helio G70 и графическим процессором Mali-G52. Фото-возможности представлены тройной тыльной камерой и 5-мегапиксельной селфи-камерой. Тыльный камерный блок представлен 12 Мп основной камерой с диафрагмой f/1.8. В придачу к нему идут также 2 Мп портретная камера с диафрагмой f/2.4 и 2 Мп камера для макросъемки. Т.е. пользователь не обижен этими возможностями, а особые изыски в фото геймеру не нужны, посчитал вендор.
На задней панели установлен датчик отпечатка пальца. Емкость батареи - 5000 мАч - достойный выбор для геймера.
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