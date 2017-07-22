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Выпущен детский сборный модульный 11,6-дюймовый ноутбук/планшет Kano PC с Windows 10

15 июля 2020, 08:37


Стартап pi-top запустил в продажу сборный, детский игровой ноутбук/планшет Kano PC формата «2-in-1» на базе Windows 10. Эта модель компьютера предназначена для детей, она позволяет на базе имеющейся базовой основы собирать собственные, индивидуальные модели. Разработка велась совместно с Raspberry Pi Foundation. Цель Kano состоит в том, чтобы сделать компьютеры более доступными и интересными для детей.

Выпущен детский сборный модульный 11,6-дюймовый ноутбук/планшет Kano PC с Windows 10


Аппаратная начинка Kano PC выстроена на базе процессора Intel Celeron N4000, что обеспечивает поддержку полноценной Windows 10. Модель изготовлена в формате «два-в-одном», представляя собой гибрид планшета и ноутбука. Несмотря на «самодельную» природу, устройство разработано как модульное. Это позволяет владельцу устройства, в лице которого могут выступать также родители и школы, заменять сломанные детали.




Новый детский ноутбук отличается достаточной прочностью и надежностью. По оценкам Кано, его 11,6-дюймовый сенсорный экран выдерживает падение стального шара с высоты человеческого роста (шесть футов или 1,82 м).

Выпущен детский сборный модульный 11,6-дюймовый ноутбук/планшет Kano PC с Windows 10


Компьютер Kano предоставляет доступ к программному обеспечению, которое охватывает все, что нужно детям в школе или дома. В дополнение к образовательным играм, в нем есть набор инструментов, которые позволят молодым пользователям изучать различные прикладные и творческие специальности.



Поскольку это практически обычный компьютер x86 под управлением Windows 10, на нем можно запускать любое ПО win32, включая Minecraft и Microsoft Office. Единственное узкое место - наличие процессора Intel Celeron, которые не отличается высокой производительностью.

Компьютер Kano PC доступен за $299,99.



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