У процессоров Intel Xeon линейки Ice Lake-SP обнаружилась незадекларированная задержка
15 июля 2020, 15:02
Исследователи обнаружили интересную незадекларированную особенность в работе алгоритма поддержки серверных процессоров Intel Xeon линейки Ice Lake-SP. Это новый продукт Intel, спроектированный по 10 нм технормам. В настоящее время эти модели готовятся к запуску.
В последнем патче, представленном инженерами Intel по разработке ядра Linux, было обнаружено упоминание, что процессоры Intel Xeon линейки Ice Lake предусматривают замедленную инициализацию при переходе из режима остановки (Halt) к номинальным тактовым частотам. Это означает, что при переходе к работе на стандартной тактовой частоте существует определенная задержка.
Сообщается, что инженеры внесли исправления и установили патч, и теперь процессоры должны работать как ожидается.
В описании патча содержится следующий комментарий: «На серверной платформе с интеллектуальным подключением (ICX, Intelligent Communications X) частота процессора будет возрастать в замедленном темпе при пробуждении процессора и переводе его между режимами C-states. Речь идет о переходе между состояниями, в которых процессор находится в различной ситуации относительно его простоя. Наиболее существенная задержка коснется состояния C1 (Halt), когда процессор не исполняет инструкции, но ему дается команда мгновенно (с задержкой примерно 10 нс) приступить к исполнению инструкций.
Хотя во многих случаях эта функция экономит затраты энергии, такая реакция может привести к неожиданному результату, пишут исследователи. Например, рабочая нагрузка может испытывать нестабильную производительность из-за неопределенности в выборе тактовой частоты процессора. Кроме того, частота процессора может не быть привязана к определенному уровню при его низкой загрузке.
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