РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

На игровом сервисе Google Stadia скоро появятся 20 новых игр, часть из них эксклюзивно

15 июля 2020, 18:04


Google напоминает о существовании своего облачного игрового потокового сервиса Stadia не только путем ежемесячно списываемой суммы за подписку, которую многие забывают отменить после бесплатного пробного 3-месячного подключения, но и путем объявление о новых поступления в каталог сервиса.

Сервис Stadia, ранее известный под названием Project Stream, стал доступен 19 ноября 2019 года в 30 странах мира. Размещенные на нем игры можно запускать с различных устройств, включая ноутбуки, настольные компьютеры, телевизоры, планшеты и телефоны.

На игровом сервисе Google Stadia скоро появятся 20 новых игр, в том числе эксклюзивно


Техническая поддержка работы сервиса Stadia осуществляется через центры обработки данных Google, где используются системы на базе графических процессоров AMD. Вычислительная мощность такого процессора, как заявляют в компании, составляет 10,7 терафлопс, что существенно выше чем у наиболее мощных игровых приставок PlayStation 4 Pro (4,2 Тфлопс) и Xbox One X (6,0 Тфлопс), существующих на рынке компьютерных игр на данный момент.

Такая особенность позволяет подписчикам сервиса «стримить» игры на свои устройства в разрешении 4K с кадровой частотой 60 кадр/сек. Облачный сервис Stadia использует операционную систему Linux и API Vulkan, полностью поддерживает игровые движки Unreal Engine 4, Unity и Havok, а также многие программные средства разработки компьютерных игр.



В недавнем сообщении Stadia упоминается о готовящемся запуске 20 новых игр в Stadia Connect:

  • One Hand Clapping (уже доступна)

  • PUBG season 8 (запуск 30 июля 2020)

  • Serious Sam 4 (запуск в августе 2020)

  • PGA Tour 2K21 (запуск 21 августа 2020)

  • Super Bomberman R Online (запуск осенью 2020)

  • NBA 2k21 (запуск осенью 2020)

  • Sekiro: Shadows Die Twice (запуск осенью 2020)

  • Dead by Daylight (запуск в сентябре 2020)

  • Hitman (запуск 1 сентября 2020)

  • Hitman 2 (запуск 1 сентября 2020)

  • WWE 2K Battlegrounds (запуск 18 сентября 2020)

  • Hello Neighbor (запуск 20 сентября 2020)

  • Outriders (запуск на новогодние каникулы 2020)

  • Hello Neighbor: Hide & Seek (запуск на новогодние каникулы 2020)

  • Hitman 3 (запуск в январе 2021)


Упоминаются также пять игровых программ, сделанных эксклюзивно для Stadia. Например, это игра Outcasters, выпущенная компанией Splash Damage. разработчиком популярной компьютерной игры в жанре пошаговой стратегии Gears Tactics. Уже доступна эксклюзивно игра Orcs Must Die 3. Ведется также эксклюзивная разработка для сервиса Stadia еще трех игр: Harmonix, Supermassive Games и Uppercut Games.





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Sony выпустит в этом году 10 миллионов единиц PlayStation 5
  • Lego представила конструктор в виде Nintendo NES
  • Assassin's Creed Valhalla выйдет 17 ноября
  • Слухи: Apple ведет разработку собственной игровой консоли на базе ARM
  • Новая версия игры Superhot: Mind Control Delete будет бесплатной для ее поклонников

    • предыдущая новость
    Google Maps помогает не заблудиться на улицах, благодаря Live View AR

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Термопасты: применение и выбор Главные новости за неделю Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия
    Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Главные новости за неделю Лучший монитор Обзор Zyxel XGS1930-28HP
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 июля, 2020

    На игровом сервисе Google Stadia скоро появятся 20 новых игр, часть из них эксклюзивно

    Google Maps помогает не заблудиться на улицах, благодаря Live View AR

    Lenovo представила первую в мире рабочую станцию на базе 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper PRO

    Смартфоны ASUS ZenFone 7 получат 512 ГБ встроенной памяти

    У процессоров Intel Xeon линейки Ice Lake-SP обнаружилась незадекларированная задержка

    Huawei создала беспилотные 5G-автомобили для доставки медикаментов в Таиланде

    OPPO анонсировала быструю зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку на 65 Вт

    Конгресс США призвал Apple и Google применять нормы контроля, аналогичные российскому закону Яровой

    Анонс Silicon Power UD70: компактный и быстрый SSD

    Xiaomi представила детский телефон с дизайном GameBoy

    Lenovo готовится выпустить самый легкий ноутбук ThinkPad X1 Nano

    Sony выпустит в этом году 10 миллионов единиц PlayStation 5

    CORSAIR выпустил ультратонкий (0,5 мм) игровой коврик MM150 для мыши

    Выпущен детский сборный модульный 11,6-дюймовый ноутбук/планшет Kano PC с Windows 10

    14 июля, 2020

    До запуска очков Apple AR Glasses в массовое производство осталось ждать всего один-два года

    Размер дисплея будущего флагмана Galaxy S21 Ultra может достигнуть 7,095 дюйма

    Слухи: смартфон Xiaomi с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт поступит в продажу уже в августе

    Microsoft портирует Java для Windows 10 на платформу ARM

    TSMC выйдет на массовый выпуск процессоров на базе 2-нм технорм уже в 2023 году

    OnePlus Nord будет оснащен селфи-камерой с углом захвата 105°

    ССЫЛКИ