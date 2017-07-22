На игровом сервисе Google Stadia скоро появятся 20 новых игр, часть из них эксклюзивно
15 июля 2020, 18:04
Google напоминает о существовании своего облачного игрового потокового сервиса Stadia не только путем ежемесячно списываемой суммы за подписку, которую многие забывают отменить после бесплатного пробного 3-месячного подключения, но и путем объявление о новых поступления в каталог сервиса.
Сервис Stadia, ранее известный под названием Project Stream, стал доступен 19 ноября 2019 года в 30 странах мира. Размещенные на нем игры можно запускать с различных устройств, включая ноутбуки, настольные компьютеры, телевизоры, планшеты и телефоны.
Техническая поддержка работы сервиса Stadia осуществляется через центры обработки данных Google, где используются системы на базе графических процессоров AMD. Вычислительная мощность такого процессора, как заявляют в компании, составляет 10,7 терафлопс, что существенно выше чем у наиболее мощных игровых приставок PlayStation 4 Pro (4,2 Тфлопс) и Xbox One X (6,0 Тфлопс), существующих на рынке компьютерных игр на данный момент.
Такая особенность позволяет подписчикам сервиса «стримить» игры на свои устройства в разрешении 4K с кадровой частотой 60 кадр/сек. Облачный сервис Stadia использует операционную систему Linux и API Vulkan, полностью поддерживает игровые движки Unreal Engine 4, Unity и Havok, а также многие программные средства разработки компьютерных игр.
В недавнем сообщении Stadia упоминается о готовящемся запуске 20 новых игр в Stadia Connect:
One Hand Clapping (уже доступна)
PUBG season 8 (запуск 30 июля 2020)
Serious Sam 4 (запуск в августе 2020)
PGA Tour 2K21 (запуск 21 августа 2020)
Super Bomberman R Online (запуск осенью 2020)
NBA 2k21 (запуск осенью 2020)
Sekiro: Shadows Die Twice (запуск осенью 2020)
Dead by Daylight (запуск в сентябре 2020)
Hitman (запуск 1 сентября 2020)
Hitman 2 (запуск 1 сентября 2020)
WWE 2K Battlegrounds (запуск 18 сентября 2020)
Hello Neighbor (запуск 20 сентября 2020)
Outriders (запуск на новогодние каникулы 2020)
Hello Neighbor: Hide & Seek (запуск на новогодние каникулы 2020)
Hitman 3 (запуск в январе 2021)
Упоминаются также пять игровых программ, сделанных эксклюзивно для Stadia. Например, это игра Outcasters, выпущенная компанией Splash Damage. разработчиком популярной компьютерной игры в жанре пошаговой стратегии Gears Tactics. Уже доступна эксклюзивно игра Orcs Must Die 3. Ведется также эксклюзивная разработка для сервиса Stadia еще трех игр: Harmonix, Supermassive Games и Uppercut Games.
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