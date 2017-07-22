Игровой движок Unreal Engine v.4.25 поддерживает Windows Mixed Reality (VR) и HoloLens 2 (AR)
21 июля 2020, 12:48
Компания Epic Games объявила о выпуске новой версии игрового движка Unreal Engine 4.25. Главное отличие новой версии - широкая поддержка устройств Windows Mixed Reality (VR) и HoloLens 2 (AR).
Поддержка HoloLens 2 впервые появилась в Unreal Engine в 2019 году. Теперь SDK раннего доступа предоставил разработчикам доступ к уникальным функциям HoloLens 2, включая потоковое и нативное развертывание, отслеживание пальцев, распознавание жестов, создание сетки, голосовой ввод, пространственное закрепление привязки и многое другое.
Плагин Mixed Reality UX Tools предоставляет поддержку OpenXR, захват смешанной реальности, поддержку пространственных привязок Azure. Новый движок отличается высокой производительностью.
Первой игрой на игровом движке Unreal Engine стал шутер от первого лица Unreal, выпущенный в 1998 году. Несмотря на исходную ограниченность в выборе жанра, последующие версии Unreal Engine успешно применялись в играх самых различных жанров, в том числе стелс-играх, файтингах и массовых многопользовательских ролевых онлайн-играх.
В прошлом движок Unreal Engine распространялся на условиях оплаты ежемесячной подписки. Начиная с 2015 года, распространение Unreal Engine бесплатно. Однако разработчики, которые использовали его приложения в своих разработках, обязаны перечислять 5% роялти от общемирового дохода в пользу Epic Games.
Unreal Engine написан на языке C++, поддерживает большинство операционных систем и платформ: Microsoft Windows, Linux, Mac OS и Mac OS X; консоли Xbox, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PSP, PS Vita, Wii, Dreamcast, GameCube и др., а также различные мобильные устройства, например, Apple (iPad, iPhone).
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