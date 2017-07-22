РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Игровой движок Unreal Engine v.4.25 поддерживает Windows Mixed Reality (VR) и HoloLens 2 (AR)

21 июля 2020, 12:48


Компания Epic Games объявила о выпуске новой версии игрового движка Unreal Engine 4.25. Главное отличие новой версии - широкая поддержка устройств Windows Mixed Reality (VR) и HoloLens 2 (AR).

Поддержка HoloLens 2 впервые появилась в Unreal Engine в 2019 году. Теперь SDK раннего доступа предоставил разработчикам доступ к уникальным функциям HoloLens 2, включая потоковое и нативное развертывание, отслеживание пальцев, распознавание жестов, создание сетки, голосовой ввод, пространственное закрепление привязки и многое другое.

Плагин Mixed Reality UX Tools предоставляет поддержку OpenXR, захват смешанной реальности, поддержку пространственных привязок Azure. Новый движок отличается высокой производительностью.

Игровой движок Unreal Engine теперь поддерживает Windows Mixed Reality (VR) и HoloLens 2 (AR)


Первой игрой на игровом движке Unreal Engine стал шутер от первого лица Unreal, выпущенный в 1998 году. Несмотря на исходную ограниченность в выборе жанра, последующие версии Unreal Engine успешно применялись в играх самых различных жанров, в том числе стелс-играх, файтингах и массовых многопользовательских ролевых онлайн-играх.




В прошлом движок Unreal Engine распространялся на условиях оплаты ежемесячной подписки. Начиная с 2015 года, распространение Unreal Engine бесплатно. Однако разработчики, которые использовали его приложения в своих разработках, обязаны перечислять 5% роялти от общемирового дохода в пользу Epic Games.

Игровой движок Unreal Engine теперь поддерживает Windows Mixed Reality (VR) и HoloLens 2 (AR)


Unreal Engine написан на языке C++, поддерживает большинство операционных систем и платформ: Microsoft Windows, Linux, Mac OS и Mac OS X; консоли Xbox, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PSP, PS Vita, Wii, Dreamcast, GameCube и др., а также различные мобильные устройства, например, Apple (iPad, iPhone).





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Отчет NPD Group: Игровая индустрия в США в июне 2020 года. Что покупают в первую очередь?
  • Microsoft запустит облачный игровой потоковый сервис Project xCloud в сентябре
  • Lenovo объявила о выпуске линейки игровых систем Lenovo Legion 2020 года на базе процессоров AMD Ryzen
  • Первые ноутбуки Apple на базе процессоров ARM появятся гораздо раньше, чем ожидалось
  • Honor представил два новых планшета

    • предыдущая новость
    iPhone 12 выпуска 2020 года будут поддерживать оба диапазона сетей 5G, но в 2021 году - только один

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Лучшая оперативная память Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 июля, 2020

    Игровой движок Unreal Engine v.4.25 поддерживает Windows Mixed Reality (VR) и HoloLens 2 (AR)

    iPhone 12 выпуска 2020 года будут поддерживать оба диапазона сетей 5G, но в 2021 году - только один

    Анонс Xiaomi Mijia Projector 2 Pro: мощный проектор с яркостью 1300 люмен ANSI

    ZDNet: Microsoft провалила планы выпуска устройств Windows 10X в 2021 году

    Ультракомпактный и мощный CHUWI CoreBook Pro появился в продаже со скидкой $100

    Nokia представила три модели беспроводных наушников

    20 июля, 2020

    В системе охлаждения игрового смартфона Red Magic 5S будет использовано серебро ICE Ag

    Неизвестный смартфон Nokia появился в базе данных TENAA

    Microsoft разрабатывает таинственное приложение Your Phone для управления смартфоном из Win10

    Разблокированный топовый настольный процессор Intel Core i9-10850K будет доступен для розницы

    Отчет NPD Group: Игровая индустрия в США в июне 2020 года. Что покупают в первую очередь?

    В Microsoft Flight Simulator будет внутриигровой рынок дополнений

    Все модели iPhone 12 будут выпускаться с плоской лицевой панелью без 2.5D-скруглений

    Анонс MSI Creator P100X 10th: мощный ПК для создателей контента

    Nubia Red Magic 5S получит сенсорные кнопки с частотой дискретизации 320 Гц

    Apple, Google и Microsoft создадут общенациональный сервер для борьбы с COVID-19 в США

    Первый собственный ARM-процессор Apple будет 12-ядерным

    BenQ представила профессиональный монитор для фотографов

    В сеть просочились характеристики смартфона OPPO K7 5G

    Анализ прошивки Samsung Galaxy Z Fold 2 позволил узнать новые подробности о будущем флагмане

    ССЫЛКИ