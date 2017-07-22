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Huawei выпустила два недорогих чипсета Huawei HiSilicon FHD 512/1024 Мбайт для Smart TV

30 июля 2020, 21:10


Huawei объявила о выпуске двух недорогих чипсетов Huawei HiSilicon FHD для Smart TV. Они отличаются между собой только объемом встроенной памяти. Одна модель имеет емкость 512 Мбайт, другая - 1 Гбайт. В остальном оба чипа полностью совместимы между собой, в том числе по распиновке и посадочному месту.

Как утверждает Huawei, в ходе разработки была проведена всесторонняя оптимизация набора микросхем. В результате, даже в начальной конфигурации с объемом оперативной памяти 512 Мбайт чип беспрепятственно справляется с поддержкой последней версии Android TV 9.0.

Huawei выпустила две модели недорогих чипсетов Huawei HiSilicon FHD для Smart TV


Эксперты уже высказали свое восхищение достигнутым результатом. Чтобы оценить, необходимо знать, что обычно чипсеты с объемом памяти 512 Мбайт не справляются с поддержкой Android TV 9. При такой конфигурации чипы редко способны осилить поддержку выше Android 4.4, которая была выпущена в 2013 году.

В основе новой чип-платформы HiSilicon FHD использован высокопроизводительный 4-ядерный процессор A53. Реализована также поддержка видеопотока с разрешением 4K при его декодировании с частотой 30 Гц. При таком уровне проработки можно воспроизводить мультимедийный контент с высоким качеством через FHD-устройства.




Со слов Huawei, новая платформа FHD-чипов обеспечивает наилучшее качество изображения, поскольку была осуществлена естественная балансировка обработки шумов и поддержки резкости изображения. В чипе имеется также модуль, управляющий кадровой частотой при выводе на экран.

Согласно имеющимся данным, оба процессора используются одинаковый программный код. Это облегчает их эксплуатацию и поддержку со стороны производителей телевизоров. Они могут проводить работы по улучшению аппаратной части телевизоров, не затрачивая лишних сил на учет различий между моделями.





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