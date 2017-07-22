Huawei выпустила два недорогих чипсета Huawei HiSilicon FHD 512/1024 Мбайт для Smart TV
30 июля 2020, 21:10
Huawei объявила о выпуске двух недорогих чипсетов Huawei HiSilicon FHD для Smart TV. Они отличаются между собой только объемом встроенной памяти. Одна модель имеет емкость 512 Мбайт, другая - 1 Гбайт. В остальном оба чипа полностью совместимы между собой, в том числе по распиновке и посадочному месту.
Как утверждает Huawei, в ходе разработки была проведена всесторонняя оптимизация набора микросхем. В результате, даже в начальной конфигурации с объемом оперативной памяти 512 Мбайт чип беспрепятственно справляется с поддержкой последней версии Android TV 9.0.
Эксперты уже высказали свое восхищение достигнутым результатом. Чтобы оценить, необходимо знать, что обычно чипсеты с объемом памяти 512 Мбайт не справляются с поддержкой Android TV 9. При такой конфигурации чипы редко способны осилить поддержку выше Android 4.4, которая была выпущена в 2013 году.
В основе новой чип-платформы HiSilicon FHD использован высокопроизводительный 4-ядерный процессор A53. Реализована также поддержка видеопотока с разрешением 4K при его декодировании с частотой 30 Гц. При таком уровне проработки можно воспроизводить мультимедийный контент с высоким качеством через FHD-устройства.
Со слов Huawei, новая платформа FHD-чипов обеспечивает наилучшее качество изображения, поскольку была осуществлена естественная балансировка обработки шумов и поддержки резкости изображения. В чипе имеется также модуль, управляющий кадровой частотой при выводе на экран.
Согласно имеющимся данным, оба процессора используются одинаковый программный код. Это облегчает их эксплуатацию и поддержку со стороны производителей телевизоров. Они могут проводить работы по улучшению аппаратной части телевизоров, не затрачивая лишних сил на учет различий между моделями.
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